La Galaxy Watch 5 n’a pas beaucoup changé – mais ce n’est pas un problème

S’il y a une chose à dire à propos de la nouvelle Galaxy Watch 5 de Samsung, c’est qu’elle n’a pas l’air si différente de la Galaxy Watch 4. Elle arbore globalement le même design et les mêmes bracelets – bien que dans de nouvelles combinaisons de couleurs cette fois-ci – dans le même Boîtiers de 40 mm et 44 mm.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il y a rien nouveau sur la Galaxy Watch 5.

Plus longtemps, mieux, plus vite, plus fort

Samsung a fait des progrès dans le domaine de la durabilité, avec un écran en cristal de saphir qui est non seulement résistant aux rayures mais 60 % plus résistant que celui de la Galaxy Watch 4.

Il y a aussi une batterie 13 % plus grande, ce qui augmente la durée de vie globale de la batterie, et de nouvelles capacités de charge rapide signifient qu’elle peut atteindre 45 % de charge en 30 minutes, ou assez de puissance pour 8 heures d’utilisation après seulement 8 minutes de charge.

La taille du capteur bioactif 3 en 1 a également été augmentée dans le but de fournir des lectures plus précises lors de l’exercice et du sommeil, avec de nouveaux objectifs de composition corporelle disponibles pour améliorer encore votre régime d’entraînement.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe également de nouveaux cadrans de montres parmi lesquels choisir, ainsi qu’une suite de cadrans mis à jour et plus de 80 nouvelles complications à utiliser.

Bien que des changements pratiques, ce n’est certainement pas encore la mise à jour la plus révolutionnaire de Samsung – mais si je suis honnête, ce n’était pas nécessaire.

La Galaxy Watch 4 était en avance sur son temps

La Galaxy Watch 4 était une montre intelligente époustouflante avec des capacités de suivi de la santé et de la condition physique bien plus avancées que la plupart des concurrents – et cela inclut l’Apple Watch. Je soupçonne que c’est le fait qu’il soit si avancé qui a permis à Samsung de s’éloigner du suivi de la condition physique et de se concentrer sur l’amélioration des piliers fondamentaux de l’expérience de la montre intelligente Galaxy Watch 5 : la durabilité et la durée de vie de la batterie.

Prenez par exemple les capacités de suivi de la santé et de la forme physique de la Galaxy Watch 5. Utilisant le capteur bioactif de Samsung, composé d’un capteur de fréquence cardiaque optique, d’un capteur de fréquence cardiaque électrique et d’un capteur d’analyse d’impédance bioélectrique, la montre peut fournir des mesures clés non seulement sur la fréquence cardiaque, mais aussi sur les niveaux d’oxygène dans le sang et même sur votre composition corporelle.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ce dernier, en particulier, est impressionnant, ne nécessitant que deux doigts sur la montre pour fournir des informations sur votre masse corporelle, vos muscles squelettiques, vos niveaux d’eau et bien plus encore.

L’ensemble des données disponibles sur la montre signifie que l’expérience de suivi de l’exercice devrait également être parmi les plus perspicaces, avec un temps de récupération basé sur votre exercice et même la quantité d’eau recommandée à boire après l’entraînement en fonction de votre niveau de transpiration. Oui, je ne pense pas que l’Apple Watch Series 7 puisse faire ça…

C’est une histoire similaire en ce qui concerne les capacités de suivi du sommeil de la Galaxy Watch 5. Il fait tout ce que vous attendez d’une montre intelligente digne de ce nom, y compris une ventilation des cycles de sommeil, du temps de sommeil, des interruptions et même de la détection des ronflements, mais cela va beaucoup plus loin que cela.

À l’aide de vos données de sommeil, un profil de sommeil sous la forme d’un animal vous sera attribué. Cela peut aider à fournir des informations supplémentaires sur vos habitudes de sommeil, et il utilisera également les données pour créer un plan personnalisé de plusieurs semaines dans le but d’améliorer la qualité de votre sieste nocturne.

Considérant qu’Apple est juste sur le point d’ajouter des capacités de suivi du sommeil de base avec watchOS 9, c’est une autre victoire pour Samsung.

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas

Pour être honnête, c’est un thème tout au long de la Galaxy Watch 5. Bien qu’il n’y ait pas grand-chose de nouveau – surtout en ce qui concerne le suivi – c’est toujours l’une des montres intelligentes les plus tentantes que vous puissiez acheter en 2022, maintenant avec une plus grande batterie et meilleure durabilité.

Il ne suffit pas aux propriétaires de Galaxy Watch 4 de mettre à niveau, mais c’est une option encore plus convaincante pour ceux qui n’ont pas encore investi dans un portable Samsung.

De plus, ceux qui veulent quelque chose de complètement nouveau ont la Galaxy Watch 5 Pro à attendre avec impatience ; elle est encore plus solide que la Watch 5, avec un corps en titane 2 fois plus durable, un écran 90 % plus résistant que la Watch 4 et une batterie qui dure plus de trois jours avec une seule charge.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe également des capacités avancées de suivi de la condition physique adaptées aux exercices en plein air, y compris la navigation étape par étape, le retour au début et les plans d’entraînement personnalisés, tous exclusifs au modèle Pro.

Pour en savoir plus sur la Galaxy Watch 5 et ses frères Pro, jetez un œil à tout ce que vous devez savoir sur la Galaxy Watch 5 et 5 Pro. Nous avons également des détails sur où précommander la Galaxy Watch 5 si vous êtes tenté par le nouveau portable.