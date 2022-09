Les nouvelles Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro de Samsung ne sont aux poignets des humains ordinaires que depuis quelques semaines et pourtant nous sommes sur le point de voir une deuxième mise à jour. Cette dernière version du logiciel est probablement un peu un correctif de bogues, mais améliore également apparemment les performances sur une ligne de montre qui, à mon avis, fonctionne déjà assez bien.

Les modèles Verizon de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro sont les premiers modèles cellulaires que nous avons vus pour obtenir cette nouvelle mise à jour, qui est disponible en version logicielle R905USQU1AVH6 (Watch 5, 40 mm), R915USQU1AVH6 (Watch 5, 44 mm), et R925USQU1AVH6 (Watch 5 Pro). Les modèles Bluetooth ont reçu cette mise à jour au cours de la semaine dernière.

Disponible à partir d’aujourd’hui, le 13 septembre, Verizon indique que cette mise à jour “apporte des améliorations de performances pour votre appareil” et rien de plus. Encore une fois, j’imagine que cela corrige des bogues mineurs ici et là, mais si vous rencontrez des problèmes de performances sur votre toute nouvelle Watch 5 ou 5 Pro, faites-nous savoir ce que vous en pensez après l’avoir saisi.

Pour rechercher une mise à jour sur une Galaxy Watch 5, ouvrez l’application Galaxy Wear sur votre téléphone, appuyez sur “Paramètres de la montre”, puis sur “Mise à jour du logiciel de la montre”. Une fois dans cet écran, il y a un bouton “Télécharger et installer” sur lequel vous pouvez cliquer pour rechercher de nouveaux logiciels. Si disponible, vous pourrez lancer l’installation.

