La Galaxy Watch 5 de génération précédente de Samsung bénéficie actuellement d’une réduction allant jusqu’à 47 % sur Amazon

La Galaxy Watch 5 de Samsung n’est peut-être plus le modèle phare de montre intelligente de Samsung, mais notre examen a révélé que « la Galaxy Watch 6 standard est une mise à jour incrémentielle du modèle de l’année dernière ». Cela signifie que si vous n’avez pas nécessairement besoin du modèle le plus récent et le plus performant, la Galaxy Watch 5 de génération précédente reste une excellente montre Android, surtout lorsque vous pouvez trouver une bonne affaire.

À l’heure actuelle, Amazon a réduit les prix d’un certain nombre de modèles, certains allant jusqu’à 47 %. Les prix commencent à seulement 179 $. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Notre tour d’horizon des meilleures montres intelligentes pour 2023 présente toujours la Samsung Galaxy Watch 5 comme l’une des meilleures montres Android que vous puissiez obtenir, et Amazon propose des modèles de montres intelligentes de cinquième génération en édition régulière et sur mesure disponibles dans sa vente – y compris certains modèles qui arborent Connectivité LTE.

Chacun de ces modèles arbore un écran de 40 mm ou 44 mm, ainsi qu’un capteur d’oxygène dans le sang, un ECG approuvé par la FDA pour les utilisateurs de téléphones Galaxy et un capteur pour mesurer la température cutanée. Il dispose également de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique, ainsi que d’une large gamme d’applications Google telles que YouTube Music, Google Assistant et Google Maps.

Bien que la durée de vie de la batterie de la Galaxy Watch de cinquième génération soit une amélioration par rapport à la quatrième édition, elle a tendance à s’épuiser plus rapidement lorsque l’affichage permanent est activé, mais une charge de 90 minutes suffit pour recharger cette batterie à 100. %, avec un boost de 30 minutes vous permettant d’atteindre 45 %.