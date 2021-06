La Galaxy Watch 4 de Samsung obtient une approbation majeure

Avec la rumeur selon laquelle la date de lancement de la Galaxy Watch 4 circule maintenant, nous recherchons tous les signes indiquant qu’ils pourraient être corrects. Qu’il s’agisse d’un détaillant qui glisse des semaines plus tôt ou de la montre qui s’arrête quelque part pour une certification, nous surveillons tout. Aujourd’hui, la Galaxy Watch 4 a fait son chemin vers la FCC.

Deux appareils étiquetés comme « smart wearable » sont arrivés ce matin sous la marque Samsung Identifiant FCC avec les numéros de modèle SM-R880 et SM-R885. Pour ceux qui suivent les rumeurs de la Galaxy Watch 4, sachez que la SM-R880 est considérée comme le plus petit modèle de 42 mm. SM-R885, en revanche, est la version LTE de la même montre.

La FCC n’a pas glissé et ne nous a pas donné d’images de la montre ou quoi que ce soit, mais ils nous ont dit que l’une des batteries est EB-BR880ABY, qui pèse environ 240 mAh. Ils nous ont également indiqué les frais de montre en utilisant EP-OR825. C’est le même chargeur sans fil que Samsung a utilisé avec d’autres modèles de Galaxy Watch.

Nous savons également que la Galaxy Watch 4 est dotée du WiFi, du Bluetooth et du NFC, comme prévu. Le modèle LTE a des bandes qui couvrent tous les principaux opérateurs, y compris Verizon, AT&T et T-Mobile.

Nous avons recherché le plus grand modèle Galaxy Watch 4 (46 mm), mais cette liste n’a pas encore été mise en ligne. Cette montre doit porter les numéros de modèle SM-R890 et SM-R895. La Galaxy Watch Active 4 sera probablement lancée aux côtés de la Galaxy Watch 4 ordinaire avec les numéros de modèle SM-R860 et SM-R870. Nous pensons qu’ils pourraient arriver dès le 11 août.