La Galaxy Watch 3 est à 150 $ de réduction, ce qui est beaucoup

Samsung se rapproche de son lancement de nouvelles montres et d’un passage à la plate-forme Wear OS de Google, ce qui signifie probablement qu’il est temps de vider l’inventaire de la Galaxy Watch 3. Chez presque tous les détaillants vendant la Watch 3, vous trouverez actuellement une offre de 150 $ qui fait baisser le prix de départ à 250 $. C’est un bon prix pour une montre solide.

Vous pensez peut-être en ce moment : « Mais Kellen, ils abandonnent le système d’exploitation Tizen sur ces montres pour Wear, pourquoi achèterions-nous cette merde ? » Ma réponse serait que, eh bien, Samsung s’est engagé à soutenir cette montre pendant 3 ans à compter de son lancement, il lui reste donc un peu plus de 2 ans. Pour une montre connectée, ce n’est pas un mauvais support.

De plus, avec les spécifications et le matériel de la Watch 3, elle devrait facilement fonctionner aussi longtemps et rester une bonne montre. Samsung est devenu le roi des mises à jour sur le long terme et je ne peux pas imaginer qu’ils ne tiendront pas leur promesse pour ces montres.

Vous avez donc le 41 mm Watch 3 à partir de 250 $, mais le plus grand 45 mm est également réduit à 280 $. Vous trouverez même le même rabais de 150 $ sur les modèles LTE si c’est votre truc. C’est l’heure des soldes, les gars.

