LA Galaxy vs LAFC – Rapport de match de football – 8 mai 2021

Les stars étaient à Los Angeles samedi alors que l’hôte LA Galaxy a remporté une victoire 2-1 sur son rival LAFC à Carson, en Californie, dans un match où les plus grands noms des équipes se sont livrés.

Dans la rivalité connue sous le nom de « El Trafico,« le Galaxy a reçu un score en première mi-temps de l’actuel leader des buts de la MLS Javier » Chicharito « Hernandez et de ce qui s’est avéré être le vainqueur du match de Jonathan Dos Santos à la 79e minute.

LAFC a marqué un but en deuxième mi-temps de Diego Rossi, le leader des buts de la MLS 2020.

Jonathan Bond a réalisé quatre arrêts dans le but pour le Galaxy (3-0-1, 9 points), tandis que Pablo Sisniega a réalisé un arrêt pour LAFC (1-1-2, 5 points).

Alors que LAFC a été la meilleure équipe à Los Angeles depuis sa création en 2018, le Galaxy détient un avantage de 5-3-3 dans la série de tous les temps et a remporté trois des quatre dernières rencontres.

Lors de son premier El Trafico, après avoir raté les quatre rencontres la saison dernière en raison d’une blessure, Hernandez a marqué à la 11e minute pour son sixième but en quatre matchs.

Le but de Hernandez est venu après que le défenseur de Galaxy, Derrick Williams, ait effectué un tacle glissé sur l’extrémité du LAFC et envoyé le ballon en un seul mouvement à Hernandez, qui a marqué devant un Sisniega plongeant.

Après avoir menacé en fin de seconde période, le LAFC a finalement fait match nul même à la 62e minute lorsque Rossi a marqué juste sous le bras de Bond, son premier de la saison après avoir mené la ligue avec 14 buts en 19 matchs la saison dernière.

Hernandez a de nouveau été impliqué dans le vainqueur de la fin du match du Galaxy. Dos au but depuis le bord gauche de la surface de réparation, il a tourné et envoyé une passe de centrage à un dos Santos en charge, qui a inscrit un tir facile du pied droit sur le côté droit du but.

Le but était le premier de la saison pour Dos Santos et son sixième en cinq saisons avec le club depuis sa position de milieu de terrain.