La Galaxy Tab S9 de Samsung était facilement le bon choix

Lorsque les précommandes de la gamme Galaxy Tab S9 sont arrivées, j’ai continué et j’ai appuyé sur la gâchette sur le plus petit modèle. J’ai pu économiser des centaines de dollars car j’avais une Galaxy Tab S7+ à échanger, et il y avait un bonus spécial de 50 $ qui a contribué à faire baisser le prix. Après avoir utilisé la Tab S7+ pendant quelques années, le timing semblait presque trop parfait pour ne pas procéder à la mise à niveau.

Dans mon article précédent sur le passage à la Galaxy Tab S9, j’ai parlé de toutes les raisons pour lesquelles j’en voulais une. D’une part, la Tab S7+ que j’avais était trop grande pour un usage quotidien et, espérons-le, opter pour la plus petite Tab S9 me permettrait de la saisir plus souvent. Et pour la première fois, Samsung a placé un écran AMOLED dans le plus petit, de sorte que vous n’obteniez pas de rétrogradation en choisissant le plus petit modèle comme les années précédentes. Comme ils proposaient également une mise à niveau gratuite du stockage et de la RAM, je cherchais une tablette plus petite avec un bel écran et toute la mémoire et le stockage que l’on pouvait demander.

J’ai maintenant la Galaxy Tab S9 depuis quelques semaines et jusqu’à présent, je l’apprécie vraiment. C’était le bon choix même s’il ne s’agit pas d’une mise à niveau massive par rapport à ma Tab S7+. Au contraire, le changement de taille signifie que je l’ai utilisé davantage et c’est pourquoi le changement en valait la peine.

La taille est vraiment géniale

Quelques semaines après en avoir possédé une, j’ai trouvé le temps presque tous les jours de prendre la Tab S9. Que ce soit pour jouer à des jeux ou simplement parcourir ma gamme d’applications habituelle, la tablette est un plaisir à utiliser. Encore une fois, je pense que la taille est ce qui m’attire le plus. Avec la Tab S7+, elle était trop grosse pour être utilisée confortablement, surtout si vous la teniez dans une seule main. Cette Tab S9 peut être tenue dans une main pour des utilisations prolongées sans problème, notamment lorsqu’elle est utilisée en position portrait.

Au cours de la dernière année, j’avais surtout abandonné ma Tab S7+ au profit d’un iPad Pro car l’iPad était plus facile à manipuler. Cette nouvelle Tab S9 n’est que légèrement plus longue que l’iPad, mais plus courte et moins carrée. Cela signifie, du moins pour moi, une utilisation plus confortable. Cette chose est également très légère, semble de qualité supérieure dans la main et présente les médias dans un format paysage plus familier.

Tout le reste est également beau : affichage, performances, autonomie de la batterie

Évidemment, la taille n’est pas tout lorsqu’il s’agit de posséder une tablette. Même si vous aimez tenir l’objet, il doit être rapide, réactif, durer longtemps et être beau aussi, n’est-ce pas ? Jusqu’à présent, cette Tab S9 standard est performante dans tous ces domaines.

Les longues sessions de jeu ne semblent pas vraiment solliciter la batterie. De toute façon, j’ai tendance à recharger mes comprimés régulièrement, mais je pense que je n’ai baissé ce niveau qu’à environ 50 % à quelques reprises. La durée de vie de la batterie n’est tout simplement pas un souci.

Les performances, la réactivité tactile et l’affichage s’accordent tous pour offrir une expérience haut de gamme. Les bégaiements sont difficiles à trouver, le défilement de texte ou le balayage dans une application semblent toujours aussi fluides et les couleurs que vous obtenez sont suffisamment percutantes pour être satisfaisantes.

Des offres Galaxy Tab S9 encore solides à conclure

L’offre de précommande initiale dont j’ai profité est désormais terminée, j’espère donc que la plupart d’entre vous ont pu en profiter. Sinon, Samsung propose toujours des remises assez importantes si vous avez une autre tablette à échanger, comme je l’ai fait. Ils proposent désormais également une Keyboard Slim Cover gratuite, qui vous coûterait normalement 140 $.

Voici la meilleure offre que je vois en ce moment :

Jusqu’à 650 $ de rabais : Échangez une Galaxy Tab S8 Ultra et vous bénéficierez d’une réduction de 650 $. Les deux autres modèles Tab S8 vous offriront 500 $ de réduction. La gamme Tab S7, comme la mienne, vous rapportera encore 350 $ de réduction.

: Échangez une Galaxy Tab S8 Ultra et vous bénéficierez d’une réduction de 650 $. Les deux autres modèles Tab S8 vous offriront 500 $ de réduction. La gamme Tab S7, comme la mienne, vous rapportera encore 350 $ de réduction. Couverture gratuite pour clavier mince : Si vous pensez avoir besoin d’un clavier/coque pour votre Tab S9, Samsung vous offre gratuitement le Cover Keyboard Slim. Cela coûte normalement au moins 140 $, c’est donc un petit avantage appréciable. Tu peux voir la couverture dans la boutique Samsung.

: Si vous pensez avoir besoin d’un clavier/coque pour votre Tab S9, Samsung vous offre gratuitement le Cover Keyboard Slim. Cela coûte normalement au moins 140 $, c’est donc un petit avantage appréciable. Tu peux voir la couverture dans la boutique Samsung. Les étudiants économisent 15 %: Étudiants! Vous bénéficiez comme toujours de la bonne remise Samsung et pouvez économiser 15 %.

Achetez les offres Galaxy Tab S9 de Samsung