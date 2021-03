Grandsir a marqué 12 buts tout en récoltant 11 passes décisives en 131 apparitions pour Troyes, Monaco, Strasbourg et Brest dans toutes les compétitions, y compris l’UEFA Champions League et la Ligue 1. Plus récemment, il a inscrit cinq buts et une passe décisive pour le Stade Brestois 29 en prêt depuis 2019.

« Nous sommes convaincus qu’il montrera son potentiel et sommes ravis de le voir grandir encore plus et de le faire devenir un élément important de notre formation. Nous avons hâte qu’il rejoigne notre équipe et intègre Samuel à l’équipe. »

