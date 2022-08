LA Galaxy peut offrir à l’ancien espoir de Barcelone Riqui Puig une réinitialisation après des difficultés, carrousel d’entraîneurs

Ce fut une fenêtre de transfert estivale que peu de joueurs de la Major League Soccer oublieront. Jamais auparavant la ligue n’avait accueilli autant de stars européennes à la fois, jamais auparavant il ne restait autant de ces joueurs de classe mondiale dans le réservoir, et jamais auparavant la ligue n’avait vraiment été un acteur sur le marché mondial des transferts.

La star mexicaine Hector Herrera rejoignant le Houston Dynamo FC en provenance de l’Atletico Madrid a fait la une des journaux pour les fans d’El Tri. La signature de Gareth Bale pour LAFC en provenance du Real Madrid a secoué le jeu mondial. Le Toronto FC qui recrute non pas une mais deux stars du triomphe italien à l’Euro 2020, Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, est sur le point de bouleverser la donne.

Et pourtant, le transfert le plus intrigant, déroutant et plein de potentiel est peut-être la signature du LA Galaxy Ricard Puig de Barcelone. Le milieu de terrain de 22 ans était considéré comme la prochaine grande réussite à sortir de la célèbre académie La Masia du club il y a à peine trois ans, mais ce potentiel n’a pas été réalisé et il déménage maintenant à Los Angeles avec un transfert gratuit.

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Pour expliquer pourquoi les choses ne se sont jamais réunies pour Puig dans la capitale catalane et comment le Galaxy envisage le milieu de terrain dans le premier XI de Greg Vanney, nous avons demandé aux correspondants ESPN Sam Marsden et Jeff Carlisle de décomposer cet accord sous tous les angles.

Pourquoi son évasion au Barca n’est jamais venue

La carrière de Puig à Barcelone promettait de grandes choses, mais s’est finalement soldée par une déception. Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure cela est de sa faute et dans quelle mesure les attentes déposées en lui par des supporters désespérés de voir une nouvelle star émerger de l’académie La Masia du club.

Sur le terrain, son apparence juvénile et son physique élancé l’ont toujours fait ressortir. Il avait 18 ans lorsqu’il a fait ses débuts pour le Barca Atletic en deuxième division espagnole au début de 2018, mais il ressemblait plus à une mascotte alors qu’il se tenait sur la touche en attendant de venir. Alors qu’il était ramené chez lui par sa mère après le match, aucun des chasseurs d’autographes rassemblés devant la Mini Estadi ne l’a reconnu.

2 Connexe

Cet anonymat ne durerait pas longtemps. Puig a aidé les moins de 19 ans du Barça à battre Chelsea 3-0 en finale de l’UEFA Youth League et il est rapidement devenu la star de l’équipe réserve, ses passes entre les lignes et sa capacité à s’éloigner des marqueurs rappelant d’autres milieux de terrain à s’être détachés. la chaîne de production du club. À l’été 2018, il fait une tournée aux États-Unis avec l’équipe première, ramasser délicieusement la balle sur la tête de Christian Eriksen contre Tottenham Hotspur et a reçu les éloges de l’entraîneur de l’AC Milan Gennaro Gattuso après avoir affronté l’équipe italienne.

“Même si [Barca] ont des joueurs qui ressemblent à des enfants, ils touchent le ballon avec une telle beauté”, il a dit.

Malgré cela, les minutes de l’équipe première ne sont venues qu’au compte-gouttes: un début complet en Copa del Rey fin 2018 et un début en Liga l’année suivante. Certains au club voulaient que l’entraîneur de l’époque, Ernesto Valverde, l’utilise davantage, bien que Puig soit loin dans l’ordre hiérarchique, derrière Arthur, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal et Ivan Rakitic, entre autres.

Cela a changé avec le limogeage de Valverde début 2020. Le nouvel entraîneur Quique Setien a commencé à donner des chances à Puig et bien qu’il y ait eu de bonnes performances, notamment lors d’un match contre l’Atletico Madrid, il était un remplaçant inutilisé en Ligue des champions contre Napoli et Bayern Munich. Setien a été limogé après cette tristement célèbre défaite 8-2 contre le Bayern Munich et, à la surprise de beaucoup, son remplaçant Ronald Koeman a rapidement dit à Puig de partir en prêt pour jouer au football régulier. Il a résisté.

Ce fut peut-être le moment où sa propre prise de décision commença à lui coûter cher. Il n’a commencé que deux matches de championnat en 2020-21 à un âge où il devait jouer régulièrement pour se développer. L’été suivant, Puig a de nouveau ignoré le conseil de Koeman de partir en prêt alors que leur relation se détériorait davantage, et le résultat était une autre saison perdue. Même la nomination de Xavi Hernandez n’a pas changé la donne. Beaucoup pensaient que le retour de la légende du club au Camp Nou – lui-même un milieu de terrain développé par La Masia – serait positif pour Puig, mais la réalité est qu’il y a tellement de meilleurs milieux de terrain au club.

Riqui Puig a rejoint le LA Galaxy la semaine dernière sur un transfert gratuit de Barcelone, après avoir passé neuf ans avec le club catalan et dans son académie. Éric Alonso/Getty Images

Alors que les progrès de Puig stagnaient, Pedri a été signé de Las Palmas et est devenu un partant immédiat. Gavi, qui a eu 18 ans ce mois-ci, est également entré en scène. Busquets et De Jong restent, Sergi Roberto est préféré, et Franck Kessie et Pablo Torre ont été signés cet été.

Avec le recul, il est facile de suggérer que l’espoir placé en Puig était dû au désespoir du Barça d’avoir une nouvelle star locale – l’émergence de joueurs comme Gavi et Ansu Fati a depuis satisfait ce désir – mais c’est aussi légèrement injuste. Puig a un talent et un potentiel énormes, mais ce n’est pas une coïncidence si ses quatre entraîneurs au Barca, y compris Setien quand cela comptait vraiment, ne l’ont pas choisi.

Malgré toute sa qualité sur le ballon, il y a eu des questions sur sa capacité défensive dans un milieu de terrain à trois et sur sa tendance à s’éteindre lorsque le Barça n’a pas le ballon. Ce n’est rien sur lequel on ne peut pas travailler, et personne n’exclurait un retour au club à l’avenir, mais Puig a beaucoup de temps perdu à rattraper.

Pourquoi Galaxy a fait tapis et comment il s’adaptera

Le Galaxy a été à la recherche d’un meneur de jeu toute la saison, tandis que Puig cherchait plus de temps de jeu. On ne sait toujours pas si cela finit par être un match parfait sur le terrain, mais sur le papier, le joueur et l’équipe semblent s’entraider dans une large mesure.

Le fait que le Galaxy ait pu débarquer un joueur du pedigree de Puig a certainement soulevé des sourcils – et même invité un certain scepticisme – dans la ligue. Puig ne commandera pas de place de joueur désigné – une bonne chose puisque l’équipe avait déjà utilisé le maximum de trois (Javier “Chicharito” Hernandez, Kevin Cabral, Diego Costa) autorisés. Cela a aidé Puig d’arriver sur un transfert gratuit, mais son salaire, qui selon les règles de la ligue ne peut pas dépasser 1 612 500 $ par an, équivaut à une réduction de salaire importante.

Mais pour entendre le Galaxy expliquer l’accord, le match a coché de nombreuses cases. Selon le directeur technique de Galaxy, Jovan Kirovski, la graine a été plantée pour la première fois avec les représentants de Puig il y a quatre mois. Aucun accord n’a été conclu à l’époque, mais cela a donné à Puig le temps de s’habituer à l’idée de se rendre à LA Il y a trois semaines, les pourparlers ont repris et cette fois, un accord a été conclu.

“Je pense que la chose la plus importante pour [Puig] jouait”, a déclaré Kirovski. “Il croyait au projet et le gamin voulait venir. Nous avions ce que nous avions de disponible, et ils voulaient que ça marche.”

Le fait que le Galaxy ait l’ancien joueur de Barcelone Victor Vasquez sur la liste (Vanney l’avait travaillé à Toronto) et veuille jouer un style progressif était également un avantage. Kirovski a souligné que Barcelone détient toujours 50% des droits de Puig, et l’accord d’envoyer le milieu de terrain Rayan Raveloson à Auxerre, nouvellement promu en Ligue 1, pour environ 2 millions de dollars après son arrivée en transfert gratuit l’année précédente a également montré que le Galaxy peut faire le rêve de Puig. de retourner un jour en Europe une réalité.

“L’autre grande chose est où en est notre ligue maintenant et ce qu’elle est devenue, montrant [Puig] que les jeunes joueurs puissent venir ici de l’étranger, que ce soit d’Amérique du Sud ou d’Europe, et avoir encore une voie pour retourner en Europe”, a déclaré Kirovski. “C’était la deuxième chose qui était majeure. Ces deux choses réunies étaient vitales dans ce transfert.”

La Major League Soccer est arrivée ! Couverture des 28 équipes avec des matchs en direct, des rediffusions, des temps forts.

Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN + SAMEDI AOÛT. 6

• Atlanta contre Seattle (15 h HE)

• Charlotte contre Chicago (19 h HE)

• Montréal c. Miami (19 h 30 HE)

• Columbus contre NYCFC (19 h 30 HE)

• DC contre Red Bulls (19 h 30 HE)

• Cincinnati contre Philadelphie (19 h 30 HE)

• Orlando contre la Nouvelle-Angleterre (19 h 30 HE)

• Nashville contre Toronto (20 h HE)

• Kansas City contre LA Galaxy (20 h 30 HE)

• Austin contre San Jose (21 h HE)

• Colorado contre Minnesota (21 h HE)

• Portland contre Dallas (22 h 30 HE)

En ce qui concerne la façon dont Puig s’intégrera dans le système du Galaxy, Vanney dit qu’il sera un milieu de terrain offensif, soit comme l’un des joueurs centraux avancés dans un 4-3-3, soit comme l’un des tridents du milieu de terrain offensif dans un 4-2. -3-1 “plus près de l’attaquant.” Vasquez a joué ce rôle à certains moments cette saison, mais à 35 ans, il ralentit et n’est pas en mesure de jouer tous les matchs. La capacité de Puig à livrer la passe finale est ce qui manquait au Galaxy et c’est ce que Vanney espère que Puig fournira.

“Il est très conscient, le ballon se déplace rapidement de son pied”, a déclaré Vanney à propos de Puig. “Il joue et il bouge et il récupère le ballon dans de nouveaux espaces. Et il a un œil et développe un œil pour la passe finale et l’action finale. Je pense qu’il aura plus d’opportunités avec le Galaxy et à l’intérieur de notre ligue , juste pour être plus influent sur les actions finales.

“Peut-être qu’il n’a pas ce rôle si spécifiquement à Barcelone, en soi, qui est une catégorie très exclusive de joueurs. Mais il aura vraiment cette liberté de développer cette partie de son jeu et de continuer à développer cette partie du jeu. à l’intérieur de la galaxie avec un bon noyau, un groupe de joueurs plus jeunes également.”