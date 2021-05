LA Galaxy ne cherche pas à vendre Efrain Alvarez, un ressortissant américano-mexicain

Une source de la ligue a déclaré à ESPN que le LA Galaxy ne cherchait pas à vendre le milieu de terrain Efrain Alvarez, malgré un rapport selon lequel Chivas, côté de la Liga MX, serait intéressé par le joueur de 18 ans.

Goal.com a signalé que Chivas est intéressé par l’acquisition d’Alvarez, avec des frais de transfert prévus «d’au moins 12 millions de dollars». Il a ajouté qu’aucune approche formelle n’avait été faite à la galaxie, cependant.

La source de la ligue MLS a déclaré que si le Galaxy « écoutera toutes les offres sérieuses et formelles, [there] n’a rien été jusqu’à présent « en ce qui concerne Chivas, et a noté qu’il n’y avait » aucune vérité « sur les frais de 12 millions de dollars mentionnés.



Une deuxième source a confirmé l’intérêt de Chivas pour Alvarez, mais a ajouté « un prix n’a même pas été discuté ».

Alvarez a longtemps été présenté comme une star en herbe, après avoir traversé l’académie Galaxy, puis signé un contrat de joueur local en 2018. Pas moins une autorité que Zlatan Ibrahimovic a déclaré qu’Alvarez est « de loin le plus grand talent de tout le monde. [in MLS]. «

Pourtant, Alvarez en est encore au stade de sa carrière où il se fraye un chemin dans les rangs professionnels. En 33 apparitions, dont 11 départs, il a réussi un but et cinq passes décisives. Jusqu’à présent, en 2021, il a vu le terrain dans trois des quatre matchs du Galaxy, mais n’a totalisé que 77 minutes.

Alvarez a également fait l’objet d’un bras de fer très public entre les États-Unis et le Mexique sur son avenir international. Double national, Alvarez a représenté les États-Unis au niveau des moins de 15 ans avant de passer son allégeance au Mexique en commençant par les U17. C’est avec le Mexique qu’Alvarez a disputé la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2019 et a dirigé El Tri à la finale.

Alors qu’Alvarez a participé à un camp d’entraînement américain en décembre dernier, depuis lors, il semble de plus en plus probable qu’il restera avec le Mexique. El Tri Le manager Tata Martino a donné à Alvarez ses débuts en équipe senior le 30 mars lors d’une victoire 1-0 contre le Costa Rica, bien que cela n’ait pas égalé le milieu de terrain au Mexique.

La perspective de signer un jeune international mexicain serait extrêmement attrayante pour Chivas étant donné la politique du club de ne recruter que des joueurs mexicains.