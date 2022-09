LA Galaxy et le Toronto FC en retard pour les séries éliminatoires de la MLS

Le match Toronto FC contre LA Galaxy de mercredi soir dans la Major League Soccer s’est terminé par un match nul 2-2. Le jeu a été bombardé d’action de bout en bout. Les vétérans de la Coupe du monde Michael Bradley et Javier Hernández battaient tous les deux le gazon hybride au BMO Field au Canada. Les piliers des deux clubs ont été rejoints par leurs coéquipiers nouvellement acquis et de haut niveau: Riqui Puig de Barcelone et le duo dynamique d’Italie – Federico Bernardeschi et Lorenzo Insigne.

Dès les premières portes, le gardien du Toronto FC Alex Bono a réussi plusieurs arrêts, jouant un rôle essentiel pour aider Les rouges échapper au match dans un match nul. En première mi-temps, le Galaxy a été implacable dans son attaque. À la 24e minute, Douglas Costa a marqué un but incroyable sur un coup de pied arrêté à l’extérieur de la surface de réparation de 18 verges, donnant à l’équipe de Carson une avance confortable pour le reste des 45 premiers.

En seconde période, Insigne et Bernardeschi ont continué à afficher leur relation fluide. Bernardeschi a marqué sur un centre de son compatriote d’une volée extérieure. Pourtant, le n°10 était hors-jeu. Mais le Toronto FC n’a pas concédé la défaite. Ils ont continué à presser, le capitaine de l’équipe Michael Bradley menant la poursuite avec son brillant jeu de hold-up. À la 62e minute, la deuxième passe décisive de Bradley a mené au n ° 9 Jesús Jiménez, qui a égalisé le match avec un gardien.

Toronto se bat pour une place dans les séries éliminatoires de la MLS

Néanmoins, le FC Toronto n’a pas bougé. Les rouges a continué à pousser dans le dernier tiers. Le coup de pied de coin de Bernardeschi a trouvé le coup de pied de vélo d’Insigne qui est allé large.

Le match étant à égalité à un par un, Toronto a continué de chercher des occasions de prendre les devants. Profitant de cet élan, Federico Bernardeschi a mené un blitz sur une contre-attaque. Un tacle tardif de Raheem Edwards a fait tomber Bernardeschi dans la surface de réparation. Toronto a reçu un penalty et le numéro 10 italien s’est avancé, envoyant le ballon au fond du filet, 2-1.

Ayant abandonné la tête, LA Galaxy a dû riposter. Juste avant le coup de sifflet final, Riqui Puig a marqué un crieur de l’extérieur de la surface, enterrant le ballon dans le deuxième poteau. L’objectif était “mondial”, donnant à LA Galaxy un avant-goût de ce que l’Espagnol de 23 ans promet de livrer.

Les sept meilleures équipes des conférences Ouest et Est participeront aux séries éliminatoires en octobre. Cependant, LA Galaxy et le Toronto FC font une course tardive pour la gloire de la MLS. Alors qu’il reste sept matches à disputer dans la saison 2022/23 pour le Galaxy, et cinq pour Toronto, les deux clubs sont à l’affût. Le Galaxy est à la 8e place, à un point seulement des Portland Timbers n ° 7. Dans l’Est, Toronto est à 10eà 2 points de retard sur la 7e place de l’Inter Miami.

Calendrier à venir pour LA Galaxy et le Toronto FC

Le dimanche 4 septembre, LA Galaxy accueillera le Sporting KC, tandis que Toronto accueillera Montréal. Les deux matchs sont disponibles en streaming sur ESPN +.