Le LA Galaxy est en pourparlers pour acquérir l’arrière gauche Jorge Villafana des Portland Timbers, ont déclaré des sources à ESPN.

Selon une proposition, les deux équipes échangent leurs sélections au premier tour du SuperDraft MLS 2021, les Timbers obtenant le premier choix du Galaxy – n ° 8 au total – tandis que LA obtiendra la sélection de Portland, qui est le 17e choix au total.

Tout accord serait subordonné à la signature par Villafana d’un nouveau contrat.

L’accord, s’il est conclu, satisferait les objectifs des deux équipes. Pour le Galaxy, cela leur donnerait un arrière-arrière bien établi pour renforcer une défense qui était la deuxième pire de la MLS en 2020 avec 1,95 but alloué par match. Portland, quant à lui, créerait un espace dans son budget salarial. Bien que l’Association des joueurs de la MLS n’ait pas fourni de données sur les salaires en 2020, les informations de 2019 ont révélé que Villafana gagnait 600000 USD en salaire de base et 617500 USD en rémunération garantie.

Il y a aussi quelque chose pour le joueur. Villafana est originaire d’Anaheim, en Californie, et le déménagement est l’occasion de jouer plus près de chez lui. Portland devrait annoncer officiellement l’arrivée de l’arrière latéral Claudio Nicolas Bravo plus tard ce mois-ci, ce qui réduirait probablement le temps de jeu de Villafana.

Villafana, 31 ans, a fait irruption dans les rangs professionnels en 2007 avec Chivas USA, désormais disparue de la MLS, après avoir remporté un concours de télé-réalité appelé « Sueno MLS« (MLS Dream). Mais Villafana a finalement prouvé sa valeur, faisant 99 apparitions en championnat, en coupe et en séries éliminatoires en sept saisons, tout en marquant sept buts.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’arrière gauche des Timbers, Jorge Villafana, pourrait se rendre à Los Angeles. Abbie Parr / Getty Images

Villafana a été échangé à Portland après la campagne 2013 et faisait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe MLS 2015, faisant 64 matches de championnat, éliminatoires et coupe tout en marquant deux buts.

Les célébrations du titre s’étaient à peine terminées lorsque Villafana a été vendu à Santos Laguna de Liga MX pour des frais de transfert d’un peu moins d’un million de dollars. Le défenseur polyvalent a été un contributeur régulier pour Los Guerreros, faisant 76 apparitions et aidant l’équipe au titre Clausura 2018.

Les Timbers ont acquis Villafana en août 2018, où il a repris son rôle d’arrière gauche de l’équipe. Il a fait 63 autres apparitions en championnat, en séries éliminatoires et en coupe, marquant deux fois. Il faisait partie de l’équipe qui a atteint la finale de la Coupe MLS 2019 dans laquelle les Timbers sont tombés face à Atlanta United 2-0.

Au niveau international, Villafana a représenté les États-Unis aux niveaux U20, U23 et senior. Il a fait 21 apparitions avec l’équipe nationale complète, dont la dernière est survenue en 2018.