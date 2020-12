Le LA Galaxy est en pourparlers avancés avec l’ancien entraîneur-chef du Toronto FC Greg Vanney pour devenir le prochain entraîneur de l’équipe, ont confirmé des sources à ESPN.

Grant Wahl a été le premier à rendre compte de l’état actuel des négociations.

Une source a ajouté que l’ancien entraîneur-chef des tremblements de terre de San Jose et l’actuel directeur par intérim de Galaxy, Dominic Kinnear, figuraient également parmi les candidats.

« [There are] encore quelques derniers détails et mesures à prendre « , a déclaré la source, ajoutant que le Galaxy espère que » tout se mettra en place « .

Le poste est vacant depuis que Guillermo Barros Schelotto a été limogé avec trois matchs à jouer en saison régulière 2020, une campagne qui a vu le Galaxy échouer en séries éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans. Kinnear, un assistant de Galaxy pendant une partie des quatre dernières saisons, a succédé à titre intérimaire pour la deuxième fois de son mandat avec le club.

Vanney est récemment devenu disponible, démissionnant de son poste avec Toronto le 1er décembre à la suite d’un passage stellaire avec les Reds qui a duré sept saisons. Avant son arrivée, Toronto ne s’était jamais qualifié pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS, mais sous Vanney, l’équipe est devenue l’une des équipes d’élite de la MLS.

En 2017, les Reds ont remporté un triplé national de Coupe MLS, Supporters Shield et Championnat canadien. Toronto a atteint la finale de la Coupe MLS à deux autres occasions et a également remporté le championnat canadien en 2016 et 2018. Son record général avec les Reds était de 112-82-56.

Greg Vanney pourrait être nommé nouveau manager de LA Galaxy. Andy Mead / ISI Photos / Getty Images

En annonçant son départ de Toronto après une saison au cours de laquelle l’équipe a dû déménager à Hartford, dans le Connecticut, pour une partie de la campagne en raison de restrictions de voyage induites par COVID-19, Vanney a donné des signaux contradictoires sur la rapidité avec laquelle il reviendrait à la gestion.

D’une part, il a dit qu’il n’était pas le genre de personne à «rester assis très longtemps», mais a également dit qu’il avait besoin d’une «pause pour sa santé mentale». Maintenant, il semble que son passage à la direction sera très bref.

À LA, Vanney tentera de ramener le Galaxy à son ancienne gloire, une histoire qui comprend cinq Coupes MLS. Vanney a passé sept saisons avec le Galaxy au cours de sa carrière de joueur, une qui l’a vu faire partie des équipes qui ont remporté le Supporters Shield 1998, la CONCACAF Champions Cup 2000 et l’US Open Cup 2001. Il faisait également partie de l’équipe de DC United qui a remporté le 2007 Supporters Shield.

Vanney a également passé du temps en tant que joueur avec le club français de Bastia, le FC Dallas et les Colorado Rapids.

Au niveau international, Vanney a fait 37 apparitions pour les États-Unis, marquant un but. Il faisait partie de l’équipe qui a remporté la Gold Cup 2005 de la CONCACAF.