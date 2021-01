CARSON, Californie: Le LA Galaxy a embauché le vainqueur de la Coupe MLS Greg Vanney comme entraîneur-chef.

Le club a annoncé l’accord mardi avec Vanney, qui a joué sept saisons avec le Galaxy en deux relais avant de commencer sa carrière d’entraîneur réussie.

Vanney a mené le Toronto FC au championnat de la Coupe MLS et au triplé national en 2017 pendant 6 1/2 saisons en tant qu’entraîneur-chef et directeur technique de l’équipe. Il a atteint les séries éliminatoires à cinq reprises et a disputé trois finales de la Coupe MLS, mais il a démissionné le 1er décembre après l’élimination de Toronto des séries éliminatoires.

Le LA Galaxy est un club emblématique avec une riche histoire à Los Angeles, dans la MLS et dans le football nord-américain au cours des 25 dernières années, a déclaré Vanney dans un communiqué remerciant le directeur général Dennis Te Kloese et le propriétaire Phil Anschutz pour l’opportunité d’entraîner cette équipe et représentent un club si proche de mon cœur. Je m’engage à travailler sans relâche pour ce club, nos fans et Los Angeles pour remporter un championnat.

Vanney remplace Guillermo Barros Schelotto, qui a été limogé par le Galaxy fin octobre après avoir été 23-31-8 en près de deux saisons de haut en bas. L’entraîneur-chef par intérim Dominic Kinnear a terminé la saison.

(Vanney) a une connaissance approfondie de ce club et de la Major League Soccer en tant que joueur et entraîneur et s’est avéré être un gagnant constant avec un pedigree de championnat, a déclaré Te Kloese. Ses distinctions en tant que manager des Toronto FC témoignent de sa capacité à créer et à maintenir le succès dans notre ligue.

Vanney, 46 ans, est le quatrième entraîneur du Galaxy en un peu plus de quatre saisons depuis que le patron de longue date, Bruce Arena, a démissionné pour son passage malheureux avec l’équipe nationale américaine.

Le quintuple champion de la Coupe MLS, Galaxy, est tombé hors de la prétention au titre depuis le départ d’Arena, ne faisant qu’une seule apparition en séries éliminatoires en quatre saisons malgré une formation à prix élevé avec Zlatan Ibrahimovic, Javier Chicharito Hernndez et Cristian Pavn.

Le Galaxy a terminé 10e de la Conférence Ouest à 12 équipes la saison dernière malgré la présence de Pavn et Chicharito, qui n’ont marqué que deux buts en 12 apparitions au cours d’une première saison décevante en tant que joueur le mieux payé de la MLS.

Vanney est apparu dans 193 matchs en tant que défenseur du Galaxy au cours de sa carrière dans la MLS, qui a commencé lorsque le club a sélectionné le produit UCLA lors du repêchage de 1996. Le Galaxy a remporté le Supporters ‘Shield (1998), la CONCACAF Champions Cup (2000) et l’US Open Cup (2001) pendant son mandat, et il a été nommé au meilleur XI de la MLS en 2000 et 2001.

Vanney a également fait 36 ​​apparitions pour l’équipe nationale américaine.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports