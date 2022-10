LA Galaxy contre Nashville SC – Rapport de match de football – 15 octobre 2022

Le défenseur Julian Araujo a marqué un but à la 60e minute pour porter l’hôte LA Galaxy à une victoire 1-0 sur Nashville SC samedi lors d’une rencontre de la première ronde de la Conférence Ouest à Carson, en Californie.

Samuel Grandsir et Douglas Costa ont chacun décroché une passe décisive pour propulser le Galaxy, quatrième tête de série, en demi-finale de conférence pour la première fois depuis 2019. Ils visiteront le LAFC, tête de série, jeudi.

Jonathan Bond a terminé avec cinq arrêts pour le Galaxy, qui s’est amélioré à 4-0-3 lors de ses sept derniers matchs à domicile et à 6-1-5 lors de ses 12 derniers matchs au total.

Joe Willis a effectué trois arrêts pour le Nashville SC, cinquième tête de série, qui a joué sans son entraîneur-chef Gary Smith en raison d’une maladie. Le premier entraîneur adjoint Steve Guppy a assumé les fonctions d’entraîneur en son absence.

Los Angeles a ouvert le score 15 minutes après le début de la seconde période après que le centre de Grandsir le long de la ligne de fond ait été dirigé par Araujo au deuxième poteau. Araujo n’a marqué aucun but lors de ses 33 apparitions en saison régulière en 2022 et n’a marqué qu’un seul but en saison régulière en quatre saisons.

Le Galaxy a semblé prendre les devants pour la première fois à la 50e minute.

Los Angeles a remporté un ballon 50/50 et dans une course vers le but, Riqui Puig a remis le ballon à Javier “Chicharito” Hernandez, qui a décoché un tir qui a navigué dans le haut du filet. Le but a été annulé après un long processus VAR, cependant, l’arbitre Armando Villarreal pointant du doigt une faute du Galaxy sur la star de Nashville Hany Mukhtar.

La meilleure chance de Los Angeles d’ouvrir le score en première mi-temps est survenue à la 16e minute après que Hernandez ait réglé un centre d’Araujo et séparé les défenseurs du Nashville SC Dave Romney et Walker Zimmerman. Le tir qui a suivi de Hernandez a navigué loin du filet.

Le défi tardif de Zimmerman par derrière sur Hernandez a entraîné un carton jaune à la 20e minute.

Mukhtar a accepté une balle en profondeur de Randall Leal et a envoyé un tir du côté droit qui a été refusé par Bond. Mukhtar a été le récipiendaire du Golden Boot 2022 après avoir marqué 23 buts, un sommet en MLS, au cours de la saison régulière.