LA Galaxy contre LAFC El Trafico pour ouvrir la saison MLS 2023 au Rose Bowl Stadium

Le LA Galaxy et le Los Angeles FC lanceront leurs saisons MLS 2023 en s’affrontant au Rose Bowl Stadium le 25 février, ont annoncé les clubs mardi.

Le stade historique Rose Bowl a accueilli les finales de la Coupe du monde masculine de 1994 et féminine de 1999 et a été le domicile du Galaxy entre 1996 et 2002. Le Galaxy, qui sera officiellement l’équipe hôte du match, joue actuellement ses matchs à domicile au Dignity Health Sports Park.

“Le LA Galaxy est ravi d’écrire un nouveau chapitre dans l’héritage footballistique de Los Angeles alors que nous lançons notre campagne 2023 contre notre rival interurbain LAFC au stade emblématique du Rose Bowl”, a déclaré le président du LA Galaxy, Chris Klein.

“Nous avons une grande histoire dans le lieu sportif le plus légendaire des États-Unis et nous savons que ce sera un grand spectacle pour les fans car nous plaçons l’une des nouvelles rivalités les plus excitantes au monde sur la plus grande scène de Los Angeles.”

Le match entre LA Galaxy et LAFC, surnommé El Trafico, est devenu l’une des rivalités les plus médiatisées de la MLS depuis que LAFC a rejoint la ligue en 2018.

“Cette rivalité a, dès le premier jour, fourni une énergie et une électricité qui, combinées à des moments et des souvenirs incroyables sur le terrain, l’ont établie parmi les plus engageantes non seulement à Los Angeles mais dans toute la MLS”, a déclaré le co-président du LAFC et CBO Larry Freedman. a dit.

“Il est tout à fait normal que nous l’emmenions maintenant dans l’un des sites les plus emblématiques de tous les sports.”

LAFC est actuellement en tête du classement de la Conférence Ouest avec deux matchs de la saison régulière restants, tandis que le Galaxy est cinquième et se bat pour se qualifier pour les séries éliminatoires.