LA Galaxy contre LAFC au Rose Bowl pour établir un record de fréquentation en MLS

Le match du 4 juillet du LA Galaxy contre les rivaux de Los Angeles LAFC au Rose Bowl emblématique de Pasadena, en Californie, devrait battre le record de fréquentation en un seul match de la MLS après avoir été confirmé comme une vente avec plus de 80 000 fans attendus.

Le match, le dernier opus de la El Trafico rivalité, devrait dépasser confortablement la marque précédente de 74 479 établie lors du tout premier match à domicile du Charlotte FC, contre le LA Galaxy, au Bank of America Stadium le 5 mars 2022.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Lorsque vous avez 80 000 personnes et que l’énergie dans ce type de stade est autour de vous … cela donne le sentiment de quelque chose de bien plus grand qu’un jour de match normal », a déclaré lundi l’entraîneur-chef et directeur sportif du Galaxy, Greg Vanney.

Le match de mardi, le 20e volet de l’un des affrontements phares de la MLS, était initialement prévu pour le week-end d’ouverture de la saison 2023 avant d’être reporté en raison d’une tempête qui battait la côte ouest.

C’est la première fois que les deux équipes de Los Angeles s’affrontent au Rose Bowl. Le stade du Galaxy est le Dignity Health Sports Park d’une capacité de 27 000 places à Carson.

Bien que la Galaxie mène la El Trafico série avec un record de 8W-6L-5D dans toutes les compétitions, Vanney et son alignement ont faibli cette saison et occupent actuellement la deuxième place du classement de la Conférence Ouest de la MLS.

Ce fut une saison mouvementée pour le quintuple vainqueur record de la MLS Cup, avec le limogeage de l’ancien président du club Chris Klein et une blessure de fin de saison pour l’attaquant vedette Javier « Chicharito » Hernández.

Après avoir remporté sa première Coupe MLS en décembre dernier, LAFC occupe actuellement la deuxième place de la Conférence Ouest et a atteint la finale de la Ligue des champions de la Concacaf plus tôt cette année.

Cependant, LAFC a eu ses propres difficultés récentes, avec des défaites consécutives en championnat.

« C’était notre 29e match de la saison », a déclaré l’entraîneur-chef du LAFC Steve Cherundolo après une défaite 2-0 contre le FC Dallas samedi. « Je ne suis pas sûr qu’aucun autre club ait eu autant de matchs dans l’histoire de la MLS jusqu’au 1er juillet, donc beaucoup de matchs. La fatigue s’est installée, ce qui est normal. »