LA Galaxy contre Guadalajara – Rapport de match de football – 3 août 2022

Dejan Joveljic et Jonathan Perez ont chacun marqué, et le LA Galaxy a battu Chivas de Guadalajara 2-0 lors d’un match amical mercredi soir.

Il s’agissait du premier match de football disputé au stade SoFi, qui accueillera des matchs de la Coupe du monde en 2026, et a servi de prélude à la compétition de la Coupe des ligues entre les clubs MLS et Liga MX à partir de l’été prochain.

Le jeu national sera interrompu pendant un mois pendant que toutes les équipes MLS et Liga MX participeront au tournoi. Le vainqueur recevra automatiquement une place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“Je pense que maintenant que les ligues, je pense qu’elles se ferment et se rapprochent beaucoup, et je pense qu’il y a beaucoup de respect entre les deux ligues et les clubs qui existent maintenant dans les deux ligues, et donc je vois que la compétition est prise au sérieux “, a déclaré l’entraîneur du Galaxy, Greg Vanney. “Je pense que la ligue, cette ligue qui démarre l’année prochaine, est un bon moment.”

Joveljic, un joueur de l’équipe nationale serbe, a sorti son pied gauche pour rediriger un corner d’Efrain Alvarez dans le premier filet à la 28e minute. Avec un espace de touche limité en raison des suites au niveau du terrain, Alvarez n’a eu d’autre choix que de mettre un ballon en mouvement, et Joveljic est arrivé au premier poteau devant deux défenseurs de Chivas pour donner l’avantage au Galaxy.

“Aujourd’hui, cela a fonctionné parce que c’était un centre incroyable”, a déclaré l’attaquant du Galaxy Javier “Chicharito” Hernandez. “Vous pouvez le voir, (Joveljic) il suffit de le toucher. Il n’aimait même pas le frapper, il l’a juste touché.”

Perez a porté le score à 2-0 à la 63e minute avec un tir bien frappé de l’extérieur de la surface de réparation qui a battu Raul Rangel à la gauche du gardien de but. “Jonny vole évidemment la vedette avec un superbe but. Le gamin est un joueur spécial”, a déclaré Vanney.

Hernandez, qui est né à Guadalajara et a commencé sa carrière chez Chivas, a presque mis le Galaxy en tête dans les premières secondes. Il a intercepté une mauvaise passe en retrait d’Antonio Briseno après 15 secondes mais n’a pas pu tirer avant que Rangel ne fasse un tacle glissé désespéré.

Chivas a eu ses propres chances de marquer dès le début, la plus dangereuse obligeant Jonathan Klinsmann à effectuer des arrêts de réaction consécutifs pour empêcher Miguel Ponce à bout portant à la 25e minute.

LAFC et Club America devaient jouer dans le bonnet de nuit du programme double.