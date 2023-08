La galaxie repérée par le télescope spatial Webb est l’une des plus anciennes jamais vues

Une galaxie vue pour la première fois dans une image massive de champ profond du télescope spatial Webb il y a un an est l’une des premières jamais repérées, selon une équipe d’astronomes qui a examiné les images de la structure.

Premières images en couleur du télescope spatial Webb

La galaxie date d’environ 390 millions d’années après le Big Bang (Pour référence, l’univers dans son ensemble est environ 13,77 milliards d’années) et a été nommé Maisie’s gAlaxy après la fille du chercheur principal du projet, Steven Finkelstein, astronome à l’Université du Texas à Austin. L’image a été prise en juin 2022 dans le cadre de la Enquête scientifique sur la publication précoce de l’évolution cosmiqueou CEERS.

La récente inspection par l’équipe des images du CEERS a confirmé les décalages vers le rouge de plusieurs galaxies et suggère que l’abondance de grandes galaxies lumineuses dans l’univers primordial pourrait obliger les astronomes à revenir à la planche à dessin des modèles de formation des galaxies. Les recherches de l’équipe ont été publié aujourd’hui dans la Nature.

« La chose excitante à propos de Maisie’s galaxy est que c’était l’une des premières galaxies lointaines identifiées par JWST, et de cet ensemble, c’est la première à être réellement confirmée par spectroscopie « , a déclaré Finkelstein dans un UT Austin libérer.

La galaxie de Maisie était révélé pour la première fois en août dernier, comme un point orange discret dans une image Webb massive de l’espace lointain. Le mois dernier, le Space Telescope Science Institute a publié une Visualisation animée en 3D du champ profond du CEERS, qui se termine par une vue de la galaxie de Maisie. La visualisation se déplace dans l’espace à une vitesse de 200 millions d’années-lumière par seconde, un rappel de l’immensité de l’espace et de la quantité de choses qu’il contient.

CEERS : vol vers la galaxie de Maisie

L’objectif du CEERS est d’imager une large bande d’espace à l’aide de la caméra proche infrarouge (NIRCam) de Webb, de son instrument infrarouge moyen (MIRI) et de son spectrographe (NIRSpec). Les données du CEERS aident les astronomes à limiter le nombre, la nature et la forme des galaxies dans l’univers ancien, ainsi que les conditions de formation des étoiles et de croissance des trous noirs.

Le champ CEERS qui comprend la galaxie de Maisie est en fait composé de 690 cadres distincts, assemblés en une seule image en mosaïque. Notre site ne peut tout simplement pas gérer les quantités de données dans les images de champ profond Webb, vous pouvez donc voir des images .tif à grande échelle de l’image de l’enquête CEERS ici.

Bien que l’analyse spectroscopique des travaux récents ait confirmé deux galaxies lumineuses à des décalages vers le rouge supérieurs à 11 (la galaxie de Maisie pointant à un énorme z = 11,4), une galaxie candidate avec un 𝑧≈16 a en fait un décalage vers le rouge de 4,9.

« C’était une sorte de cas étrange », a déclaré Finkelstein. « Parmi les dizaines de candidats à décalage vers le rouge élevé qui ont été observés par spectroscopie, c’est le seul cas où le vrai décalage vers le rouge est bien inférieur à notre estimation initiale. »

Cette galaxie, CEERS-93316, émettait de la lumière d’une manière qui la faisait apparaître plus bleue que la normale, une couleur associée à des galaxies très anciennes. Le problème a été corrigé dans l’article récent, indiquant l’importance de vérifier l’âge des galaxies à l’aide de méthodes spectroscopiques.

Dans un sens, a noté Finkelstein, le nombre corrigé était une bonne chose, car la luminosité de la galaxie semblait improbable pour son âge apparent. Avec un décalage vers le rouge plus faible, et donc un âge plus jeune, la luminosité de la galaxie a plus de sens cosmologique.

Le télescope Webb ne produit des images scientifiques que depuis un an. Avec plus de temps, il pourrait révéler des galaxies encore plus anciennes que celles précisément mesurées par l’équipe du CEERS.

