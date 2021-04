Rejoignez le Samsung Galaxy Unpacked 2021 le 28 avril et découvrez le Galaxy le plus puissant à ce jour. L’événement sera disponible à la salle de presse Samsung et à Samsung Youtube à 10 h HE.

Avant le dernier événement Unpacked, Samsung a publié une bande-annonce intrigante pour préparer le terrain pour le dévoilement virtuel. Jetez-y un œil ci-dessous.

Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour obtenir des mises à jour régulières avant l’événement, ainsi que les dernières informations sur l’appareil et les ressources multimédias.