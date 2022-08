La galaxie fantôme éblouit dans une image époustouflante des télescopes Webb et Hubble

C’est le copain que les fans de l’espace attendaient. Le nouveau télescope spatial James Webb et le vénérable télescope spatial Hubble s’associent pour rechercher le cœur de la galaxie fantôme. Les hijinks s’ensuivent.

L’Agence spatiale européenne a partagé un vue combinée au télescope de la galaxie fantôme dans une superbe image publiée lundi. Située à 32 millions d’années-lumière dans la constellation des Poissons, la galaxie (également connue sous le nom de Messier 74 ou M74) est un modèle de couverture parmi les galaxies spirales. Il est connu pour ses bras incurvés bien définis, qui apparaissent dans une image qui rassemble la vision infrarouge de Webb et les longueurs d’onde ultraviolettes et visibles de Hubble.

ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee et l’équipe PHANGS-JWST ; ESA/Hubble & NASA, R. Chandar Remerciements : J. Schmidt



L’ESA a montré à quoi ressemblent les images JWST et Hubble séparément et ce que l’on peut apprendre en mélangeant les deux. “L’ajout d’observations Webb cristallines à des longueurs d’onde plus longues permettra aux astronomes d’identifier les régions de formation d’étoiles dans les galaxies, de mesurer avec précision les masses et les âges des amas d’étoiles et de mieux comprendre la nature des petits grains de poussière dérivant dans les interstellaires. l’espace”, a déclaré l’agence spatiale.

Les couleurs de l’image tag-team mettent en évidence différentes caractéristiques de la galaxie. Le rouge est la poussière dans les bras en spirale, avec des zones plus orangées indiquant une poussière plus chaude. Les jeunes étoiles scintillent en bleu. Les étoiles plus anciennes près du centre brillent en vert et cyan, créant la “lueur effrayante” de la galaxie. Les points chauds roses sont des lieux de formation d’étoiles.

Nous avons vu un aperçu du regard de Webb sur la galaxie fantôme en juillet, lorsque les astronomes ont mis la main sur les premiers ensembles de données Webb et ont joué avec le traitement et le partage de la scène photogénique.

Hubble est un projet conjoint de la NASA et de l’ESA, tandis que Webb est géré par la NASA, l’ESA et l’Agence spatiale canadienne. Les agences ont longtemps dit que Webb n’était pas destiné à remplacer Hubble, qui a plus de 30 ans – assez ancien en termes de télescope spatial. Les deux télescopes ont des spécialités différentes et Hubble pourrait continuer à fonctionner jusqu’à la fin des années 2020.

J’aime penser à Hubble et JWST comme les hommes en noir du cosmos, un vétéran croustillant et un nouveau venu, tous deux intéressés par l’espace, se réunissant pour faire du monde de la science un meilleur endroit.