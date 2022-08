La galaxie Cartwheel est le dernier instantané cosmique du télescope Webb

Les images de Cartwheel étaient déjà en main le 12 juillet, bien qu’elles n’aient été accessibles au public que cette semaine. Ils ont été filtrés pour les rendre plus accessibles visuellement, mettant en évidence les jeunes étoiles vives aux teintes bleues et les molécules aux tons rouges des étoiles plus anciennes et la poussière spatiale flottant entre les anneaux. Bien que coloré, Joseph DePasquale, développeur principal de visuels scientifiques au Space Telescope Science Institute, qui gère les vaisseaux spatiaux Webb et Hubble, a souligné que les étoiles et la poussière sont en fait détectées comme de la lumière infrarouge au lieu de couleurs.

La nouvelle technologie permettant de détecter cette lumière avec autant de détails est ce qui distingue les images de Webb de celles réalisées par Hubble et le télescope anglo-australien. Alors que Hubble avait certaines capacités pour enregistrer la lumière dans le spectre infrarouge, Webb est plus avancé et crée des images plus vibrantes. Le NIRCam, par exemple, qui a été construit par environ 25 personnes travaillant avec le Dr Rieke pendant 11 ans, distingue les couleurs infrarouges des étoiles, qui sont invisibles à l’œil humain, les unes des autres.