La gagnante stricte Kara Tointon se sépare de son fiancé – qui a embrassé une femme mystérieuse lors d’une soirée

L’ANCIENNE gagnante de Strictly Kara Tointon s’est séparée de son fiancé – qui a été photographié en train d’embrasser une femme mystérieuse.

Le chiropraticien norvégien Marius Jensen, 37 ans, a été vu jeudi en train de quitter une boîte de nuit du centre de Londres avec la brune.

Bbc

Goff

Le fiancé de Kara, Marius Jensen, a été photographié en train d’embrasser une femme mystérieuse[/caption]

Goff

Le chiropraticien norvégien Marius photographié avec la femme mystérieuse[/caption]

Et il a été confirmé plus tard que l’ex-star d’EastEnders Kara, 39 ans, et Marius – père de ses deux enfants, âgés de trois et un ans – n’étaient plus un couple.

Une source a déclaré: “Kara et Marius se sont séparés tranquillement il y a environ dix mois.

“Il n’y a eu aucun acte répréhensible de part et d’autre, et ils se soucient toujours l’un de l’autre.

“Mais ils ont décidé qu’il n’y avait pas d’avenir pour eux en tant que couple.

Getty

Kara a gagné Strictly en 2010 avec son pro Artem Chigventsev[/caption]

Getty Images – Getty

L’étourdissant était avec Marius depuis 2016[/caption]

En savoir plus sur Kara Tointon PRATIQUE DU BUSTE L’icône d’EastEnders, Kara Tointon, révèle une astuce effrontée utilisée pour la rendre sexy une nouvelle aube Kara Tointon, ex-EastEnders, s’éloigne du personnage Dawn sur un tapis rouge glamour

“Ils restent amis et sont tous deux très attachés à la coparentalité de leurs deux enfants.”

Kara, qui a remporté Strictly en 2010 avec son pro Artem Chigventsev, était avec Marius depuis 2016.

Il n’était pas disponible pour commenter.





Goff

Marius a été vu quittant une boîte de nuit du centre de Londres avec la brune jeudi[/caption]

Goff

Marius et la femme mystérieuse sont photographiés ensemble dans la rue[/caption]

Caractéristiques de Rex

Goff

La source a ajouté: “Il n’y a eu aucun acte répréhensible de part et d’autre et ils se soucient toujours l’un de l’autre”[/caption]