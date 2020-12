Giovanna Fletcher a retrouvé ses enfants un jour après avoir remporté I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !.

La star du podcast, 35 ans, s’est rendue sur son compte Instagram samedi soir pour partager des photos d’elle-même en train de serrer ses fils Buddy, six ans, Buzz, Max, quatre et deux ans, qu’elle partage avec son mari Tom Fletcher, pour la première fois. en semaines.

Elle n’a eu aucun contact avec eux pendant qu’elle était dans la série, mais a également été séparée d’eux pendant des semaines à l’avance car elle devait s’isoler avant le début de la série.

Vendredi soir, Giovanna a été couronnée la toute première reine du château, battant le finaliste Jordan North et Vernon Kay, qui est arrivé troisième.







Dans le message émotionnel, Gi pouvait être vu en train de faire un énorme câlin à ses trois garçons dans son couloir, qui avait été décoré d’un superbe arbre de Noël.

Avant qu’ils ne se serrent dans leurs bras, elle lui avait laissé tomber la couronne et le sceptre I’m A Celeb, posés par terre derrière eux.

Une autre photo a vu Buddy et Buzz sauter autour d’elle avec excitation alors qu’elle s’agenouillait sur le sol pour embrasser son plus jeune fils Max.







Giovanna a légendé le message: « Mumma Gi ici et je suis ravie de dire que je suis à la maison avec mes garçons et Tom et que je profite de tous les baisers et câlins que j’ai manqués.

«Ils ont été extrêmement excités de me parler de toutes les épreuves, de porter ma couronne (ils pensent qu’ils sont maintenant des princes et que nous emménageons dans le château), puis de me faire regarder leur nouvelle émission préférée … @imacelebrity. «

Elle a poursuivi: «Il y a trois semaines, je suis entrée dans un château gallois et je suis directement dans les bras de 11 humains merveilleux pour ce qui m’a semblé être le voyage de camping le plus édifiant, hilarant et émotionnel de tous les temps.







« Sortir de votre zone de confort peut être une chose effrayante mais incroyable. »

Giovanna a ensuite tagué ses camarades de camp pour dire à quel point elle aimait partager l’expérience avec eux, et Ant et Dec et l’équipe pour l’avoir aidée à passer à travers.

Elle a ajouté: « Cela a été un tourbillon de 24 heures et je ne peux pas remercier assez tout le monde pour tout le soutien. »







La maman de trois enfants a terminé le message: « Et enfin … @tomfletcher, je t’aime tellement.

« Merci pour votre amour et votre soutien sans fin.

« Grand amour, votre reine du château. »