La gagnante du Kentucky Derby, Medina Spirit, pourrait être privée de 1,8 million de dollars après un TEST DE DROGUE ÉCHOUÉ

Baffert a prétendu être « choqué » après que le test de son cheval ait montré des traces de bétaméthasone au-dessus de la limite légale, mais a protesté qu’il n’était pas responsable de l’administration de la substance.

Révélant la nouvelle aux journalistes, il a commenté: « J’ai eu le plus gros punch en course pour quelque chose que je n’ai pas fait. »

« C’est une telle injustice envers le cheval. Je ne me sens pas gêné, j’ai l’impression d’avoir été volé, » l’homme de 68 ans a avoué.

JUST IN: La gagnante du Derby, Medina Spirit, a été testée positive pour la corticostéroïde Betamethasone. Seul cheval en course à échouer au test, me dit-on. Les tests après Derby durent une semaine. Les parieurs qui parient sur Medina Spirit gardent leur argent. Le propriétaire, l’entraîneur, le jockey doivent rendre les gains s’ils perdent l’appel. – Darren Rovell (@darrenrovell) 9 mai 2021

«Mais je vais le combattre bec et ongles, parce que je le dois au cheval. Je le dois au propriétaire et je le dois à notre industrie.

« Il y a des problèmes en course, mais ce n’est pas Bob Baffert. Je ne crois pas aux théories du complot, mais pourquoi cela m’arrive-t-il? » Il a demandé.

« Cela n’aurait pas dû arriver. Il y a un problème quelque part. Cela ne vient pas de nous, » Conclut Baffert.

Le suspendant de l’inscription de ses chevaux dans leurs courses, Churchill Downs a déclaré dans un communiqué que « si les conclusions sont confirmées, les résultats de Medina Spirit dans le Kentucky Derby seront invalides et [runner up] Mandaloun sera déclaré vainqueur « .

« Le non-respect des règles et des protocoles de médication met en péril la sécurité des chevaux et des jockeys, l’intégrité de notre sport et la réputation du Kentucky Derby et de tous ceux qui y participent. Churchill Downs ne le tolérera pas, » le complexe de Louisville a juré.

Déclaration de @ChurchillDowns en réponse à l’après-course de Medina Spirit @Derby kentucky Allégations de résultat de test: https://t.co/tCk4pzmdbE – Churchill Downs PR (@DerbyMedia) 9 mai 2021

Monté par John Velazquez, Medina Spirit a remporté samedi dernier la course la plus célèbre des États-Unis.

Baffert a reçu des éloges pour la victoire et est un entraîneur du Temple de la renommée qui est devenu le premier à remporter la triple couronne américaine du Kentucky Derby, Preakness Stakes et Belmont Stakes pendant 37 ans lorsque American Pharoah a terminé l’exploit en 2015, qui a ensuite été répété par Justifiez en 2018.

Pourtant, l’héritage de Baffert a été remis en question et a fait l’objet d’une controverse lorsqu’une série de tests positifs de ses chevaux ont été produits l’année dernière, et l’ont forcé à s’engager à «faire mieux» à l’avenir.

«Ce petit cheval qui vient ici, il a toujours montré qu’il était surpuissant. Son cœur est plus gros que son corps. « – Bob Baffert pic.twitter.com/PHg0eNHDtK – Derby du Kentucky (@KentuckyDerby) 2 mai 2021

Le mois dernier, il a réussi à annuler une interdiction de 15 jours et la disqualification de Gamine et Charlatan après que leurs échantillons aient renvoyé des traces d’un médicament illégal de course connu sous le nom de lidocaïne, qui a été identifié comme étant contaminé par un patch anti-douleur qui avait porté par l’assistant de Baffert.

Ne recevant qu’une amende de 10000 $ à la place, Baffert est descendu avec une gifle aux poignets et a déclaré séparément « Je suis très conscient des nombreux incidents de cette année concernant mes chevaux et de l’impact que cela a eu sur ma famille, les courses de chevaux et moi. »

« Je veux avoir une influence positive sur le sport des courses de chevaux. Les chevaux ont été ma vie et je leur dois tout et le sport formidable dans lequel j’ai eu la chance de m’impliquer. »

Bob Baffert révèle que la gagnante du Kentucky Derby, Medina Spirit, a été testée positive pour une substance interdite le jour de la course pic.twitter.com/W8CEWxvoge – Poste de course (@RacingPost) 9 mai 2021

Le temps nous dira si Baffert a tenu parole ou non et peut conserver le prix de 1,8 million de dollars du Kentucky Derby qui sera autrement redirigé vers les propriétaires de Mandaloun.