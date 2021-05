La gagnante du Kentucky Derby, Medina Spirit, autorisée à courir

BALTIMORE – La gagnante du Kentucky Derby, Medina Spirit, a passé trois séries de tests antidrogue avant la course et sera éligible pour participer au Preakness de samedi, ont annoncé les responsables vendredi après-midi.

Des échantillons de sang ont été prélevés pour trois chevaux entraînés par Bob Baffert – Preakness espoirs Medina Spirit and Concert Tour et vendredi, Black-Eyed Susan starter Beautiful Gift – jeudi et lundi derniers par la Maryland Racing Commission et examinés par Industrial Laboratories dans le Colorado.

Un troisième échantillon a été prélevé mardi par le groupe Stronach – qui possède Pimlico Race Course – et le Maryland Jockey Club et examiné par l’Université de Californie-Davis Maddy Laboratory.

Les trois chevaux ont réussi chaque test.

Les tests d’avant-course faisaient partie d’un accord entre les responsables de Baffert et de Preakness après que l’entraîneur a annoncé dimanche que Medina Spirit avait été testé positif pour 21 picogrammes de bétaméthasone après sa victoire du 1er mai dans le Kentucky Derby.

Baffert a également consenti à la surveillance de la sécurité et à la révision des dossiers médicaux comme conditions pour pouvoir participer aux courses de ce week-end à Pimlico. Medina Spirit and Concert Tour restera sous observation vétérinaire jusqu’au Preakness de samedi.

La Kentucky Horse Racing Commission et Churchill Downs attendent les résultats d’un deuxième test pour déterminer si Medina Spirit sera disqualifié en tant que vainqueur du Kentucky Derby. Les résultats de ces tests ne sont pas attendus avant plusieurs semaines.

Si Medina Spirit est disqualifié, Mandaloun sera déclaré vainqueur du Kentucky Derby.

