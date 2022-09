Une fois de plus, l’Amérique prouve peu importe la quantité de vert que vous avez tant que vous êtes noir.

Gagner un jackpot devrait être un rêve devenu réalité. Tout ce qu’il faut, c’est un peu de chance pour obtenir des milliers de dollars de liberté financière. Malheureusement pour une femme de Détroit, même gagner alors que Noir est sujet à incompétence raciste. Nouvelles de la BNC rapports Lizzie Poug intenté une action en justice contre Cinquième Tiers banque pour avoir refusé de déposer son chèque.

Le 9 avril, Pugh a fait un voyage religieux au Soaring Eagle Casino and Resort à Mount Pleasant. Elle a gagné un jackpot de 20 000 $ sur une machine à sous. Après impôts, le casino a fait au diacre un chèque de 12 000 $. Deux jours plus tard, Pugh a failli perdre son prix en argent, mais pas parce qu’elle l’a parié. Selon un procès, les employés de la banque ont tenté de garder le chèque. Quelle partie du jeu est-ce?

La femme de 71 ans a dû menacer d’appeler la police pour récupérer son propre argent des trois employées blanches. Même si Pugh avait sa pièce d’identité correspondant au nom et à l’adresse imprimés sur le chèque, la Karens prétendait que c’était frauduleux.

«Elle a été humiliée de la façon dont ils l’ont traitée à partir du moment où elle a franchi la porte quand ils lui ont dit que son chèque était frauduleux. Et puis ils ont pris son chèque », l’avocat de Pugh Déborah Gordon a dit. “C’est alors que Lizzie Pugh a tracé la ligne. Elle a sorti son téléphone et a dit: “J’appelle la police.” Ils s’attendaient à ce qu’elle quitte la banque sans ce chèque.

Pour la native de l’Alabama qui a grandi pendant Jim Crow, les mauvais traitements qu’elle a subis ont frappé à la maison. Il y a une longue histoire de Blancs et d’institutions traitant les Noirs comme des criminels alors que voler leur argent et leurs biens durement gagnés.

«Ce n’est qu’un exemple des obstacles et des indignités continus auxquels les Noirs américains sont confrontés chaque jour, a poursuivi Gordon.

Un représentant de Fifth Bank a répondu au procès en disant que les employés n’avaient rien fait de mal. Pour aggraver les choses, ils ont gazé Pugh en disant qu’elle avait “mal interprété” les accusations de fraude et les employés essayant de garder son argent. C’est une insulte audacieuse à Pugh, qui a pris sa retraite des écoles publiques de Detroit après 36 ans.

“Chez Fifth Third, nous nous engageons pour une banque équitable et responsable et interdisons toute forme de discrimination. Nos employés sont formés pour aider chaque personne avec ses besoins bancaires – client ou non client – ​​tout en minimisant le risque de fraude potentielle », indique le communiqué. «D’après notre examen des réclamations, nous pensons que les actions de nos employés ont été mal interprétées. Cela dit, nous regrettons que Mme Pugh se soit sentie maltraitée après ses interactions dans notre succursale, car les actions de nos employés étaient conformes à notre processus et au double objectif de servir nos clients tout en prévenant les fraudes potentielles qui peuvent victimiser à la fois la banque et nos clients.”

Pugh a appelé le visage familier du racisme dans une interview avec le Presse gratuite de Détroit.

« Je ne pouvais pas vraiment croire qu’ils m’aient fait ça. J’étais dévasté. Je n’arrêtais pas de demander : ‘Comment savez-vous que le chèque n’est pas réel ?’ … Et ils ont juste insisté sur le fait que c’était frauduleux … J’étais juste terrifié », a admis Pugh à propos de l’épreuve. «Penser que peut-être qu’ils auraient des policiers qui viendraient me courir dessus – c’était humiliant et stressant. Que quelqu’un t’accuse simplement de vol ? elle a continué. « J’ai 71 ans. Pourquoi voler un chèque et essayer de l’encaisser ? Je ne pensais tout simplement pas que quelqu’un ferait ça.

Si tout se passe comme d’habitude à Fifth Third Bank, combien de clients noirs ont vécu la même expérience que Pugh ? Espérons que ce procès se terminera par un autre chèque avec encore plus de zéros que Lizzie Pugh pourra déposer ailleurs.