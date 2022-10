La gagnante de The Voice UK, Anthonia Edwards, révèle son intention de reprendre un “travail normal” après avoir remporté l’émission ITV

La dernière gagnante de THE Voice UK a exprimé son désir de retourner à son ancien métier alors qu’elle vient de remporter le concours de chant.

Anthonia Edwards, 25 ans, a été entraînée par Sir Tom Jones dans le programme de chant d’ITV et a été couronnée championne lors de la finale de samedi soir, obtenant un contrat d’enregistrement qui a changé sa vie.

TVI

Anthonia a été couronnée gagnante de The Voice[/caption]

Pennsylvanie

Elle a exprimé le désir de reprendre son travail d’infirmière à l’avenir[/caption]

Cependant, bien qu’elle ait triomphé, Anthonia a parlé de l’amour de son ancienne profession et a déclaré à l’agence de presse PA qu’elle tenait à rester dans cette ligne de travail malgré sa nouvelle renommée.

Anthonia était étudiante infirmière lorsqu’elle a postulé pour l’émission et a admis qu’elle n’avait pas prévu ce qui allait arriver.

Dans une conversation franche, elle a déclaré: «J’étais étudiante infirmière au moment où j’ai postulé et évidemment nous venions de sortir du dos de Covid et à quel point c’était tendu et je savais que j’étais sur le point d’obtenir mon diplôme alors je voulais faire quelque chose différent juste avant d’entreprendre ma carrière d’infirmière.

“Je ne m’attendais pas à gagner, je voulais juste m’amuser et explorer mon talent artistique, tout le processus a été incroyable. Chaque étape qui progressait m’a choqué.

En savoir plus sur The Voice Royaume-Uni AVERTISSEMENT AMBRE L’enfant star des années 2000 choque les fans de The Voice UK avec une audition incroyable LE TOP DES POP La liste complète des gagnants de The Voice UK

Bien qu’elle ait admis son amour pour les soins infirmiers, la chanteuse a déclaré qu’elle ferait de son mieux pour la musique maintenant qu’elle a reçu une si grande plateforme et a confirmé qu’elle restait déterminée à poursuivre une carrière musicale.

Elle a déclaré: “Je suis quelqu’un qui aime ne pas faire les choses à moitié et maintenant que j’ai gagné, je veux donner à ma musique le temps d’être ce qu’elle est, mais les soins infirmiers restent l’une de mes grandes passions.

« J’aime les soins de santé, j’aime prendre soin des gens et les aider à traverser tout ce qui se passe de manière holistique. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je pense que je serai impliqué d’une manière ou d’une autre dans le domaine de la santé, mais pour l’instant, c’est de la musique, de la musique et de la musique.

Anthonia a admis que les soins infirmiers pendant la pandémie de Covid étaient difficiles, mais a expliqué comment cela lui a permis d’écrire et de créer des chansons à partir d’un lieu émotionnel et de s’inspirer d’expériences réelles dont elle avait été témoin sur le lieu de travail.





La star de Voice a déclaré: «Je pense que la musique est l’un de ces grands poids où vous invoquez des métaphores pour traiter ce que vous traversez.

« La musique a toujours été l’une des façons dont je traite mes émotions. Surtout les deux dernières années ont été plus axées sur les soins de santé, la musique était juste un excellent moyen de traiter ce qui se passe.

“Je pense que ma musique est assez relatable, en regardant les hauts et les bas parfois les sentiments d’anxiété, les sentiments de perte que l’on peut ressentir.”

Anthonia a fait de Tom un entraîneur gagnant pour la troisième fois en triomphant de l’acteur d’Olly Murs, David Adeogun, dans une finale incroyablement tendue.

Lors de la finale, Anthonia a interprété When The Party’s Over de Billie Eilish avant d’enchaîner avec un duo sensationnel avec son entraîneur Sir Tom sur It’s A Man’s Man’s World de James Brown.

TVI

Le chanteur a offert à Sir Tom Jones sa troisième victoire au programme[/caption]

TVI

Anthonia se réjouit de sa future carrière musicale[/caption]