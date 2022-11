La gagnante de Saudi Ladies International réclamera un prix égal à celui des hommes | Nouvelles du golf

L’Angleterre Georgia Hall a remporté le Saudi Ladies International 2022 par cinq coups avec un score de 11 sous

L’Aramco Saudi Ladies International sur le Ladies European Tour verra les meilleures golfeuses du jeu remporter un prix égal à celui des hommes dans le cadre d’une augmentation significative de la bourse quintuplée à partir de l’année prochaine.

Le prix en argent passera de 1 million de dollars à 5 millions de dollars, le champion du tournoi remportant 750 000 dollars à la fin de la compétition au Royal Greens Golf & Country Club de King Abdullah Economic City en Arabie saoudite du 16 au 19 février.

Les changements voient les golfeuses concourir pour un prix égal à celui des hommes du PIF Saudi International sur le circuit asiatique. La bourse de 5 millions de dollars sera la troisième plus importante du Ladies European Tour.

Le tournoi rassemblera un peloton de classe mondiale de 120 compétiteurs, comprenant le LET, le classement mondial de golf féminin et des invitations de sponsors.

Annoncée dans le cadre d’un accord renouvelé avec Golf Saudi, la directrice générale de LET, Alexandra Armas, a salué l’augmentation des prix à égalité avec les hommes comme un “moment historique pour notre Tour et pour le sport féminin dans le monde”.

Elle a ajouté: “Cela permettra au tournoi de se développer de toutes les manières, de son objectif et de son impact sur le changement social à la livraison d’expériences exceptionnelles pour les fans et les joueurs lors de l’événement et dans la communauté.

“C’est un message à toutes les jeunes femmes que le golf est pour elles et qu’elles peuvent poursuivre ce sport comme une passion et une carrière.”

Majed Al Sorour, vice-président et PDG de Golf Saudi, a déclaré : “Nous sommes ravis d’offrir aux femmes un prix égal à celui des hommes à partir de 2023 dans le cadre de nos plans ambitieux pour attirer les meilleurs joueurs du monde et inspirer les talents locaux.

“C’est extrêmement excitant de dévoiler une multiplication par cinq du fonds de prix et cela ne fait que souligner notre désir d’aider à rehausser davantage le profil du golf féminin et de donner aux joueuses les récompenses qu’elles méritent.”

Il a ajouté: “Présenter les meilleures golfeuses du monde en tant que modèles fait partie intégrante de la croissance des jeux et de l’augmentation du nombre de participations.”