La gagnante de MISS Universe, Andrea Meza, a été forcée de nier qu’elle est mariée après l’apparition de « photos de mariage » qui pourraient la dépouiller du titre de beauté.

Miss Mexique a remporté la couronne 2021 dimanche après que la jeune femme de 26 ans ait battu 74 autres reines de beauté – mais elle est maintenant mêlée à la controverse.

Il y avait de la confusion sur la photo du mariage Crédit: Newsflash

Andrea Meza, un ingénieur modèle et logiciel, a remporté le concours Crédit: AP

Les photos de Clifftop prises en 2019 montrent Andrea se faisant passer pour une superbe mariée, tout en portant un long voile flottant, tout en serrant son « mari » dans ses bras.

Les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux et par des publications mexicaines, la règle majeure du concours de beauté Miss Univers étant que les candidats doivent être célibataires.

Les rumeurs de mariage ont commencé quelques heures seulement après avoir été couronnée Miss Univers en Floride dimanche soir.

Dans la photo, elle et Jorge Saenz ont inclus des légendes romantiques qui ressemblaient à des vœux de mariage.

Il a écrit dans les légendes: «Je suis extrêmement reconnaissant à Dieu de m’avoir donné l’opportunité de la rencontrer en ce moment et de croiser notre chemin.

« Aujourd’hui, une nouvelle étape de notre vie commence et je suis sûr que tout partager avec vous fera de moi la personne la plus heureuse du monde. »

Hugo Gloss rapporte que depuis que les photos ont été partagées – et critiquées – ces légendes ont été «supprimées».

Et Jorge a maintenant clarifié la confusion, en disant qu’il n’est pas actuellement et qu’il n’a jamais été le mari d’Andrea.

Jorge, un mannequin, a expliqué que les photos faisaient partie d’une campagne publicitaire, pour mettre en évidence et montrer l’état de Chihuahua: «Nous avons mené une campagne pour promouvoir le tourisme à Chihuahua.

«L’une des photos que nous avons prises était celle d’un mariage, qu’Andrea et moi avons posté sur nos profils.

« Andrea est une de mes amies et

ma sœur. Ils prenaient les choses hors de leur contexte.

« Ces photos sont anciennes et Andrea n’est que mon ami. »

La superbe brune mexicaine a été couronnée Miss Univers lors du concours reporté en Floride le 16 mai.

Elle est devenue la troisième Mexicaine à être couronnée Miss Univers et avait déjà été couronnée Mexicana Universal 2020 et Miss Mexico 2017, en plus de terminer en tant que première dauphine à Miss World 2017.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

Le soleil est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @Le soleil.