La gagnante de Miss America 2023, Miss Wisconsin Grace Stanke, revient sur sa victoire choquante: “Juste un chaos absolu”

Miss Wisconsin Grace Stanke, étudiante en génie nucléaire, a été couronnée Miss America 2023.

La cérémonie a eu lieu jeudi soir au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut. Miss New York Taryn Delanie Smith a été couronnée première dauphine et Miss Texas Averie Bishop a été nommée deuxième finaliste.

“[It was] juste un chaos absolu », a déclaré la native de Wausau à Fox News Digital après avoir entendu son état d’origine appelé. [were] pas de pensées, juste des cris et de l’excitation. Et puis après ça s’est en quelque sorte enfoncé un peu parce que je pense toujours que ça n’a pas complètement coulé… c’est l’honneur d’être la représentante de ces… femmes incroyables avec qui j’étais sur cette scène.”

“Chacune de ces femmes fait quelque chose de puissant dans sa communauté”, a expliqué la jeune femme de 20 ans. “Certains vont devenir chirurgiens traumatologues, certains sont avocats, certains font juste une énorme différence dans leurs communautés. Et être sélectionné comme Miss America 2023 est juste un immense honneur.”

Les 11 meilleurs finalistes étaient 10 femmes sélectionnées par les juges et une sélectionnée par le vote américain. Ils comprenaient Miss Nevada Heather Renner, Miss Hawaii Lauren Teruya, Miss Oregon Sophia Takla, Miss Ohio Elizabette Nies, Miss Indiana Elizabeth Hallal et Miss Illinois Monica Mia Jones, qui a été sélectionnée par les électeurs comme la 11e candidate à faire la coupe.

Stanke succède à Emma Broyles, la première candidate de Miss Alaska à remporter le titre de Miss Amérique au cours des 100 ans d’histoire de la compétition. En plus de la couronne, Stanke a reçu une bourse en espèces de 50 000 $, ainsi qu’une bourse de 2 500 $ qu’elle a reçue en tant que gagnante préliminaire de talent pour sa performance de violon classique.

“J’ai commencé dans l’organisation Miss America’s Outstanding Teen quand j’avais 13 ans”, a expliqué Stanke. “J’étais violoniste et je venais de commencer à participer à des concours de violon locaux. À l’époque, je tremblais, j’oubliais ma musique – dans l’ensemble, tout ce qui aurait pu mal tourner a mal tourné. Alors, à 13 ans, je voulais trouver d’autres façons d’améliorer mes capacités de performance. Et j’ai trouvé l’organisation Miss America’s Outstanding Teen, qui a la partie talent du concours. Et j’ai aussi appris des techniques d’interview. J’ai gagné des amis pour la vie, j’ai gagné des bourses d’études et je pouvais rester avec l’organisation . … Et maintenant me voici en tant que Miss America 2023 !”

Stanke, étudiante à l’Université du Wisconsin, a impressionné le jury avec ses talents de violoniste classique. Elle a joué “Storm” des “Quatre Saisons” de Vivaldi. Stanke a révélé qu’elle était impatiente de suivre les traces musicales de sa sœur.

“Mon truc d’enfance, c’était que je faisais de la gymnastique, mais j’ai arrêté en deuxième année quand j’avais 8 ans”, a-t-elle déclaré. “Et puis mes parents nous ont encouragés à avoir un passe-temps parce que ma sœur et moi avons arrêté la gymnastique en même temps. Alors elle a choisi l’alto, un instrument d’orchestre… Et mon frère jouait du trombone à l’époque… J’avais réduit ça à flûte ou violon. Et bien sûr, j’ai suivi ma sœur parce que j’avais 8 ans. Et c’est vraiment comme ça que j’ai commencé avec le violon… Au fur et à mesure que je continuais à grandir et à en apprendre davantage, j’ai adoré apprendre comment un instrument classique peut être pris avec une touche moderne et créer une musique vraiment incroyable.”

“J’ai toujours pensé qu’un violon serait simplement Vivaldi ou Beethoven, comme toutes ces pièces classiques”, a poursuivi Stanke. “Mais j’ai aussi joué ‘Thunderstruck’ d’AC/DC et j’ai joué ‘Smooth Criminal’ de Michael Jackson. J’ai joué tellement de morceaux amusants au violon que cela montre l’incroyable pouvoir des arts.”

Le concours fastueux est né d’un concours de beauté d’Atlantic City en 1921, un an seulement après que les femmes ont obtenu le droit de vote. Les fidèles organisateurs et passionnés de Miss America affirment que le rituel annuel est là pour rester et continuera à changer avec le temps. De nombreux participants disent que l’organisation – un important fournisseur de bourses d’études pour les jeunes femmes – a changé leur vie, leur ouvrant des portes professionnellement et personnellement.

Stanke est conscient que de nombreux critiques insistent sur le fait que la compétition est dépassée. Cependant, elle a souligné que le spectacle, plus une fraternité, célèbre le leadership et le talent.

“Je dirais qu’en tant qu’ingénieur nucléaire… quelqu’un qui est là pour faire la différence, est-ce que chacune de ces 51 femmes se tient sur cette scène là pour simplement participer à un concours de beauté ? Non, nous sommes ici pour changer le monde. Nous sommes ici pour être la meilleure version de nous-mêmes que nous puissions être. L’organisation Miss America m’a aidé à devenir qui je suis aujourd’hui. Et je suis sûr que beaucoup de femmes sur cette scène, sinon toutes, dirait la même chose », a-t-elle affirmé.

La compétition la rend également encore plus fière d’être américaine, a déclaré Stanke.

“Je suis juste fière… du soutien et de la créativité du peuple américain”, a-t-elle déclaré. “Le sentiment d’unité que nous ressentons est vraiment génial… Miss America est une opportunité de parler à des gens de tout le pays. Et c’est une chose que tout le monde peut soutenir. Et c’est ce qui est vraiment génial à propos de l’Amérique.”

Au cours de la nouvelle année, Stanke souhaite utiliser sa plate-forme pour sensibiliser à l’énergie propre.

“En ce moment, l’Amérique est en train de passer à une énergie sans carbone pour diverses raisons”, a expliqué Stanke. “Premièrement, le changement climatique est une réalité scientifiquement prouvée que nous devons commencer à aborder en tant que l’un des principaux pays émetteurs de carbone au monde. Mais en ce moment aussi, le monde manque de combustibles fossiles. C’est juste une vérité inévitable. Alors nous devons commencer à trouver d’autres options pour notre électricité à mesure que notre population continue de croître. Donc, avec cela, passer à une énergie sans carbone va être une chose cruciale. Je suis ravi de parler de… tous ces différents types d’énergie les options qui s’offrent à nous et comment nos maisons peuvent aider à faire une différence dans le monde. »

Stanke est également impatiente de partager son amour pour le Midwest alors qu’elle se lance dans un voyage à travers le pays.

“Le” Midwest nice “est très réel”, a-t-elle déclaré. “C’est une chose que j’aime dans mon pays d’origine. Une chose que je suis ravie d’apporter au travail de Miss America alors que je voyage à travers le pays, c’est de partager ce petit peu de la culture du Wisconsin, de simplement dire:” Hé, laissez-moi tenez la porte ouverte pour vous. Les petites choses qui peuvent faire… la journée de quelqu’un. C’est juste un morceau du Wisconsin que j’aime.

“Je vais présenter 100% de moi-même”, a-t-elle ajouté. “C’est la chose la plus importante. Ma famille et mes amis le savent aussi. Je suis Miss America, mais je ne suis aussi que moi.”

