La gagnante de “Masked Singer”, Amber Riley, revient sur son passage dans la série et sur le secret de son apparence

Amber Riley et Wilson Phillips ont été officiellement démasqués.

La finale de la saison de “The Masked Singer” a été diffusée mercredi soir et l’identité du gagnant a finalement été révélée. Les Lambs, qui ont remporté la deuxième place, se sont avérés être le groupe Wilson Phillips composé de Carnie et Wendy Wilson et Chynna Phillips. Pendant ce temps, le grand gagnant de la saison, Harp, s’est révélé être Riley.

“J’ai toujours été un grand fan de la série, donc depuis le saut, je voulais vraiment le faire, parce que tous ceux qui y sont allés ont juste parlé du plaisir qu’ils avaient et à quel point ils l’avaient apprécié”, a déclaré Riley à Fox News Digital. . “Je me suis bien amusé à faire ce spectacle et le voyage a été plus émouvant que je ne le pensais réellement.”

Carnie et Wendy se sont également éclatées, Wendy qualifiant l’expérience de “montagnes russes”, mais en fin de compte, cela s’est avéré être “la meilleure expérience de tous les temps”. Carnie a expliqué à Fox News Digital “être sur scène dans ce costume avec ce masque et son poids” était “surréaliste”, affirmant qu’avec tout ce qui se passait, “chaque représentation était aussi exaltante que la précédente”.

Il était difficile pour toutes les personnes impliquées de garder leur participation à l’émission secrète, Riley disant qu’il “était assez difficile” de “gagner et d’avoir ce moment énorme” pour revenir à la maison et devoir “faire comme si cela ne s’était pas produit”. ” Carnie et Wendy ont également trouvé cela difficile, surtout lorsque les gens les confrontaient à leurs suppositions.

“Vous avez signé la NDA, et puis ces gens qui sont vraiment audacieux, ils sont comme, ‘Je sais que c’est toi’ et je dois dire, ‘Eh bien, vous devrez juste voir à ce sujet’ ou ‘ Quel temps fait-il?’ Je veux dire tout ce que j’ai fait pour détourner la conversation”, a déclaré Carnie à Fox News Digital. “Hier soir, j’avais l’impression de vomir. Des photos des coulisses et j’ai enfin pu poster des trucs et tout laisser sortir. Tout dire, comme, oui, je oui, c’était nous.

Riley, Carnie et Wendy ont toutes eu des expériences différentes en ce qui concerne le port des costumes dans lesquels ils se produisaient. Les membres de Wilson Phillips ont trouvé les costumes très difficiles à porter, disant qu’ils étaient très lourds, leur laissaient peu de vision et que c’était difficile de respirer dans les costumes. Ils ont poursuivi en disant “ils ne nous ont jamais mis en costume pendant plus de 30 minutes, donc” c’était faisable “.

L’expérience de Riley, cependant, était différente, disant que “ce n’était pas aussi grave que les gens le pensaient”, mais le masque était difficile car elle deviendrait “claustrophobe”. Elle a également dû s’habituer à chanter avec un écran devant son visage. Dans l’ensemble, Riley a adoré.

“J’ai vraiment adoré. Quand ils m’ont d’abord montré le design, je me suis dit : « Oh, mon Dieu, c’est magnifique », puis je l’ai vu en personne et je me suis dit : « Wow, c’est, genre, mieux. que je ne l’imaginais vraiment », a déclaré Riley. “Chaque fois que je le mettais, j’avais l’impression que j’allais aimer le gala du Met ou quelque chose comme ça. C’était un costume si bien construit.”

En ce qui concerne les réactions des juges une fois qu’ils ont été démasqués, Wendy a déclaré que c’était “réconfortant parce qu’ils étaient heureux que ce soit nous” et qu’ils pensent que les juges savaient que c’était eux tout le temps, bien que Jenny McCarthy ait deviné qu’ils étaient The Chicks, une comparaison dont ils n’étaient pas fâchés.

Pour Riley, obtenir la validation des juges était très encourageant, qualifiant leurs commentaires de très gentils et “plus que je ne peux même demander”. Elle a ajouté que Nicole Scherzinger lui avait spécifiquement dit qu’elle devrait se sentir validée.

“Ils ont parlé de ma voix et de ce que j’ai fait pendant toute la saison, et je me suis dit, wow, comme si je levais enfin les yeux et que je voyais toute ma carrière et que je recevais mes fleurs”, Riley a dit. “Ce n’est pas quelque chose que je fais souvent, ou je ne pense pas que quelqu’un le fasse vraiment souvent. Nous avons en quelque sorte simplement baissé la tête et nous avons travaillé. comme, ‘Wow, ce que j’ai fait est plutôt cool.'”

Riley a poursuivi: “Cette expérience m’a vraiment ravitaillé. Je dois, vous savez, monter sur scène et chanter sans que personne ne sache qui je suis. Cela signifie qu’il n’y a pas d’idées préconçues. Cela signifie qu’il n’y a aucune idée dans leur tête sur qui j’étais, ce que mes dons peuvent faire et les gens doivent m’écouter avec de nouvelles oreilles et me voir à travers un tout nouvel objectif. Je dois y aller sans pression et dire simplement : “Hé, c’est mon talent, écoutez, aimer.’ Je pense que je vais emporter cette validation avec moi tout au long de ma carrière.”

En ce qui concerne “The Masked Singer” et “Glee”, Riley a déclaré “qu’il n’y a pas de comparaison” et que “c’était ce travail léger par rapport à” Glee “”.

“Tout ce que j’ai fait dans ‘Glee’ comme ça a été la chose la plus difficile que j’ai jamais faite dans ma carrière. Je n’ai jamais été aussi fatigué”, a expliqué Riley. “C’était une émission tellement difficile. Nous avons littéralement organisé de nombreuses émissions de Broadway à chaque saison, à chaque épisode. C’était un si bon terrain d’entraînement.”

Wilson Phillips convient qu’il y a une grande différence entre jouer sur “The Masked Singer” et jouer sur scène lors de l’un de leurs concerts.

“Eh bien, vous avez tellement d’autres éléments en cours avec ce spectacle auxquels vous devez penser en même temps. Lorsque vous assistez à un concert régulier, la seule chose à laquelle vous pensez vraiment est votre pitch. Je ne ‘ Il n’y a pas vraiment de chorégraphie dans nos spectacles”, a déclaré Wendy. “Je pense juste que c’est comme tout le paquet, et cela vous donne du respect pour les gens qui [do] danser, chanter, jouer et toutes ces choses à la fois.”

Carnie a accepté, disant : “c’est vraiment remarquable” ce que des artistes comme Lizzo, Pink et Lady Gaga sont capables de faire sur scène. Elle explique qu’ils ont “toujours compté sur notre instrument, qui est notre chant, nos voix”, affirmant qu’elle pense que l’harmonie entre les trois est ce qui les a aidés à aller si loin dans la série.

En ce qui concerne la suite de Wilson Phillips, Wendy et Carnie disent qu’ils “espèrent faire de la musique originale”, mais en attendant, ils viennent de sortir une reprise de “Boyfriends” de Harry Styles qu’ils espèrent qu’il écoutera un jour. .

Riley reste également occupée, après avoir terminé une série documentaire intitulée “The Black Beauty Effect”, qui se concentre sur les entrepreneurs noirs qui ont perturbé l’industrie de la beauté en créant des produits pour la peau, le maquillage et les cheveux qui se présentent dans les teintes appropriées et peuvent gérer diverses textures de cheveux.

“Des gens comme Rihanna, qui sont passés de la musique à l’industrie de la beauté et l’ont déchirée, c’est leur offrir leurs fleurs et parler de notre parcours”, a déclaré Riley. “C’est un voyage de triomphe, et c’est vraiment, vraiment inspirant. C’est déchirant, mais c’est aussi juste drôle, et en même temps, de belles histoires sont racontées. Je travaille également sur mon deuxième EP. Mon premier EP est vraiment sorti en 2020, donc mon deuxième EP sortira l’année prochaine, et je suis vraiment ravi que tout le monde entende la musique.”