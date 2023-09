La gagnante de Love Island signe pour Ex On The Beach – et elle a l’ex le plus célèbre de l’histoire de la série

Paige Turley de LOVE Island s’est inscrite pour la prochaine série de Celebrity Ex On The Beach de MTV.

La star – qui a remporté Love Island avec Finn Tapp en 2020 – a un ex très célèbre, ayant déjà fréquenté le chanteur Lewis Capaldi.

Paige Turley s'apprête à faire son retour sur le petit écran

Elle a remporté Love Island avec Finn Tapp en 2018

Et Paige, 26 ans, est sur le point de faire son retour sur le petit écran dans la série de télé-réalité qui emmène des stars dans un lieu exotique pour affronter des partenaires de leur passé.

Il est peu probable que les fans puissent voir Lewis dans ses malles et ses tongs, car il est en couple avec l’actrice Ellie MacDowall.

En avril, The Sun a révélé que tout était fini entre la chanteuse écossaise Paige et le footballeur Finn – avec son déménagement de l’appartement qu’ils partageaient à Manchester.

Une source a déclaré : « Paige et Finn ont fait un très bon parcours, mais ils sont encore très jeunes et ont finalement décidé que ce n’était pas éternel.

« Paige passe du temps en Écosse pendant qu’elle réfléchit à ce qu’elle veut faire ensuite. »

Le couple a remporté la toute première série Love Island en Afrique du Sud en 2020 avant que Covid ne frappe.

L’année dernière, les fans craignaient d’avoir rompu après avoir échoué à publier des articles sur l’autre en ligne ou n’avoir pas été vus en public ensemble pendant quelques mois, mais ils ont ensuite insisté sur le fait que tout allait bien.

Paige – qui a sorti un single Lonely Tonight en juin – a répondu aux spéculations en disant : « Je ne suis pas drôle, si je reçois un message de plus : « Où est Finn ? Où est Finn ?

Elle a ensuite ajouté en plaisantant : « J’espère qu’il est toujours dans la cage du salon où je l’ai laissé. Ou du moins, il devrait l’être.

La star de Too Hot To Handle, Chloe Veitch, passe également d’une émission de téléréalité à l’autre, qui rejoindra Paige dans le line-up Ex On the Beach.

Le Sun a contacté les représentants de l’émission pour commentaires.

Paige a participé à Love Island en 2020