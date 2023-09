La gagnante de Love Island, Jess Harding, alimente les rumeurs secrètes de séparation alors qu’elle fait la fête sans Sammy à l’événement InTheStyle

JESS Harding a déclenché des rumeurs divisées après avoir fait la fête en solo sans son petit ami de Love Island, Sammy Root.

Bien qu’ils aient enduré une romance mouvementée lors de leur participation à l’émission ITV2, le couple est devenu le favori et a remporté la victoire pour remporter 50 000 £ et conquérir le cœur de la nation plus tôt cette année.

Éclaboussure

La gagnante de Love Island, Jess Harding, a déclenché des rumeurs de séparation avec Sammy Root[/caption] Éclaboussure

La star de Love Island, 23 ans, a opté pour une petite robe tendance et des sandales à talons alors qu’elle se dirigeait vers Londres[/caption] Rex

Pourtant, la propriétaire du salon, Jess, 23 ans – qui a repris son vrai travail depuis sa victoire au défilé – a fait la fête seule lors d’une soirée chic pour la marque de mode rapide InThe Style hier soir.

La femme d’affaires – qui avait récemment l’air incroyable en posant dans une robe transparente – avait son style parfait en optant pour une petite robe noire à bretelles.

Elle a associé sa robe à des sandales à talons dorées et à un sac de créateur crème.

Jess a coiffé ses cheveux blonds raides et a ajouté des cils noirs épais et des boucles d’oreilles en or pour compléter son look sophistiqué.

Elle faisait la fête avec Charlotte Crosby lors de la célébration du 10e anniversaire d’InTheStyle à Libertine.

Et tandis qu’elle quittait la salle avec un immense sourire, son homme Sammy, 22 ans, était introuvable.

Cela a suscité l’inquiétude des fans – lors de leur dernière apparition publique ensemble il y a trois semaines aux National Television Awards.

Le Sun a contacté les représentants de Sammy et Jess pour obtenir leurs commentaires.

Les rumeurs de leur séparation ont d’abord tourbillonné lorsque le duo a été aperçu en train de faire la fête séparément ce mois-ci.

Sammy s’est rendu au festival We Are pour une journée de fête et de délire alors qu’un grand nombre de DJ sont montés sur scène pour se produire devant des foules bondées, dont un grand nombre d’anciens insulaires.

Cependant, Jess n’était nulle part présente à l’événement, en association avec Pretty Little Thing, et ses camarades de fin d’émission non plus, Whitney Adebayo, Ella Thomas et Molly Marsh.

Au lieu de cela, Jess a choisi de passer sa soirée avec des amis de chez elle alors qu’elle profitait d’une soirée avec le club privé exclusif, Playhxuse.

Pourtant, plus tôt ce mois-ci, elle grésillait en bikini alors qu’elle s’envolait pour ses premières vacances avec Sammy.

Pendant ce temps, Jess a récemment annoncé qu’elle était devenue ambassadrice de la marque In The Style.

Elle a quelques mois chargés devant elle après avoir signé un accord pour sortir sa propre gamme de vêtements.

Sa première gamme de vêtements sortira en octobre avec une « gamme de pièces tendance » pour la saison des fêtes.

La ligne de Jess comprendra une grande variété de tailles, du 6 jusqu’à la taille 24.

La star a déclaré : « Je suis super excitée de travailler avec In The Style, c’est une marque que j’ai toujours admirée pour son inclusivité et la façon dont elle responsabilise toutes les femmes !

« Ils ont toujours été en phase avec mes valeurs.

« La marque représente toutes les formes et toutes les tailles et c’est quelque chose que j’aime. Je veux que toutes les filles se sentent en confiance dans leurs vêtements et j’ai hâte de créer des collections que tout le monde pourra porter et dans lesquelles se sentir bien. »

Éclaboussure

Jess a récemment signé un contrat de mode exceptionnel avec InTheStyle[/caption] Instagram

Le duo semblait se renforcer depuis leur victoire dans l’émission.[/caption] La Méga Agence

Pourtant, ils ont récemment été aperçus en train de faire la fête séparément il y a quelques semaines à peine – suscitant encore une fois l’inquiétude des fans.[/caption]