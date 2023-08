La gagnante de Love Island est photographiée dans son uniforme alors qu’elle reprend son « travail normal » – malgré une victoire de 25 000 £

La gagnante de LOVE Island, Jess Harding, était de retour dans son uniforme aujourd’hui alors qu’elle retournait à sa clinique.

Jess possède et dirige le salon de beauté Candy Aesthetics, basé à Londres, et propose une gamme de traitements, notamment des produits de comblement et du Botox.

Aujourd’hui, la jeune femme de 22 ans a enfilé sa blouse blanche alors qu’elle se préparait à voir ses premiers clients depuis qu’elle avait remporté Love Island avec Sammy Root.

Jess, qui aura reçu 25 000 £ du prix en argent, a révélé ses plans de travail la semaine dernière.

Elle a dit: « Je pense y retourner 1 jour par semaine ou par quinzaine. »

Jess avait fait allusion à un retour lorsqu’elle a partagé un clip alors qu’elle visitait son salon de beauté et a admis que cela lui avait vraiment manqué.

À côté d’une vidéo de l’endroit, Jess a écrit : « J’ai raté la clinique et le travail.

S’exprimant avant d’entrer dans la villa, Jess a révélé qu’elle avait de grands projets pour sa clinique.

Elle a partagé: «Comme j’ai ma propre entreprise, j’aimerais vraiment travailler de ce côté-là.

« Après le spectacle, j’aimerais créer d’autres cliniques. C’est définitivement mon objectif.

Depuis qu’elle a quitté la série, Jess a eu une « abdominoplastie » non chirurgicale et a partagé un clip d’elle subissant la procédure.

Dans la vidéo, Jess a montré son corps avant et après et a semblé très satisfaite des résultats.

Cela vient après qu’elle a révélé que sa silhouette avait changé lorsqu’on lui a demandé si elle avait perdu du poids dans l’émission.

Elle a dit: « Non, j’ai pris du poids quand j’étais dans la villa. Nous étions juste en train de manger et de ne pas bouger, juste assis au soleil.