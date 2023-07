La gagnante de LOVE Island, Ekin-Su, avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait dans un body moulant plongeant.

La star de l’émission ITV2, 28 ans, a abandonné son soutien-gorge alors qu’elle portait le vêtement découpé, qui faisait ressortir son décolleté et son ventre tonique.

Instagram

Ekin-Su avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait dans un body moulant[/caption] Instagram

L’actrice a remporté Love Island 2022 avec son partenaire Davide[/caption] Instagram

Les fans l’ont qualifiée de « plus jolie de tous les temps » alors qu’elle posait dans sa Turquie natale[/caption]

Ekin-Su, qui a remporté la série 2022 de Love Island avec son petit ami Davide Sanclimente, également âgé de 28 ans, a associé son haut racé à une mini-jupe en jean décontractée.

Elle a laissé ses mèches brunes dans un style naturellement droit sur ses épaules et accessoirisées avec une fleur crème épinglée juste au-dessus de son oreille.

Conformément à la tendance, l’artiste a posé le long d’un magnifique mur de fleurs dans sa Turquie natale.

Ekin a marqué son emplacement comme Mugla, dans le sud-ouest de la Turquie, et a ajouté la légende : « Avec l’amour de Bodrum. »

Les fans n’ont pas tardé à jaillir de ses clichés sexy, l’un d’entre eux la qualifiant de star de spectacle « la plus jolie de tous les temps ».

Un autre a dit: « Une fille magnifique dans un endroit magnifique !!! »

Un troisième a pensé: « Bodrum te va à ravir », tandis que l’un d’eux ajoutait: « Trop beau. »

Un autre a supposé: « Littéralement éthéré. »

Plus tôt cette semaine, Ekin a ébloui en assistant à une première de film dans une robe noire découpée.

Récemment, elle est également allée sans soutien-gorge alors qu’elle faisait équipe avec Jason Statham sur le tapis rouge.

C’est arrivé peu de temps après la révélation des difficultés relationnelles d’Ekin avec Davide.

L’homme de l’actrice turque a parlé en exclusivité à The Sun de leur partenariat depuis qu’ils ont quitté la villa.

Après leur victoire dans l’émission – et en remportant le prix Love Island de 50 000 £ – Ekin a déclaré à l’époque: « C’est tellement surréaliste de trouver l’homme de vos rêves et de grandir. »

L’homme d’affaires italien et ambassadeur de boohooMAN a maintenant confié en exclusivité au Sun les problèmes de leur relation avec le monde extérieur.

Il nous a dit dans un clip YouTube : « Moi et Ekin-Su avons eu nos difficultés à cause de nos positions publiques et nous en avons encore parfois.

« S’il y a quelque chose que je changerais ou que j’aurais fait différemment [with Ekin-Su in the villa] peut-être que j’aurais pris les choses un peu plus lentement.

Offrant un aperçu réconfortant de leur vie, il nous a dit: «La meilleure chose à propos de sortir avec Ekin Su est que nous nous comprenons – pas seulement parce que nous sommes littéralement la même personne.

« Elle est mon copier-coller. »

Instagram

La star est fan de se passer de soutien-gorge dans sa tenue moulante[/caption] ekinsuofficial/Instagram

Davide a récemment raconté en exclusivité au Sun ses « luttes » avec Ekin[/caption]