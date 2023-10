La gagnante de l’Euromillions, Jane Park, a été aperçue en train de se rapprocher d’un homme armé emprisonné pour fusillade dans un gang.

La gagnante de l’EUROMILLIONS, Jane Park, se rapproche d’un homme armé d’un gang.

Le joueur de 27 ans est apparu épris de clichés en ligne avec le voyou de la pègre Marc Webley.

Le joueur de 27 ans est apparu amoureux des clichés en ligne avec Marc Webley Crédit : Instagram

Jane a mis en ligne des images d’elle embrassant l’escroc sur Can You Feel The Love Tonight Crédit : Instagram

Jane a une page OnlyFans et dit qu’elle a gagné plus de 25 000 £ en vendant des clichés seins nus Crédit : Médias sociaux

Le quartier avait déjà été enfermé pendant 11 ans après avoir tiré sur un rival d’un gang de drogue à Édimbourg.

Vendredi, Jane a posté une photo d’eux s’embrassant dans un bar.

Le lendemain, ils ont dîné et pris un verre au Urban Bar and Grill de la capitale, au Village Hotel.

Plus tard, Jane a mis en ligne d’autres images d’elle embrassant l’escroc sur une bande originale de Can You Feel The Love Tonight ? — la chanson enregistrée par Elton John pour le classique de Disney de 1994, Le Roi Lion.

Jane, qui a gagné 1 million de livres sterling en 2013, a ensuite partagé la vidéo d’un influenceur sur le fait de ne pas se soucier de ce que pensent les autres.

Ils ont dit : « Si ça vous rend heureux, allez-y.

« Les gens parleront de vous de toute façon, car s’ils parlaient d’eux-mêmes, personne ne vous écouterait. »

Une source a déclaré : « Webley était avec la même fille depuis des années et a des enfants avec elle.

«Maintenant, il montre joyeusement Jane. Ils ne s’en cachent pas et tout le monde parle d’eux. Mais ils s’en moquent et semblent heureux.

En 2004, Webley était au centre d’une guerre de territoire. Cela a culminé en 2005 lorsqu’il a tiré avec une arme à feu sur un rival, le touchant une fois.

Après avoir été libéré de prison, Webley a été mis en cage pendant six mois pour avoir tenté d’intimider un homme afin qu’il lui remette 1 000 £ dans un garage.

L’année dernière, il a été innocenté d’une tentative de double meurtre après qu’un témoin ait affirmé qu’elle ne pouvait pas l’identifier.

En 2019, Jane a lancé une page OnlyFans et affirme avoir gagné plus de 25 000 £ en vendant des clichés seins nus.

