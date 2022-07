La gagnante de la loterie décroche un énorme jackpot après avoir copié les conseils de son petit ami quand il a gagné gros

Un gagnant de loterie LUCKY doit remercier son petit ami d’avoir remporté un énorme jackpot.

Un résident de Windsor Mill, âgé de 38 ans, a récemment gagné plus de 27 792 $ grâce au jeu virtuel de courses de chevaux Racetrax de la Maryland Lottery.

Le résident du Maryland a gagné gros au jeu Racetrax de la Maryland Lottery Crédit : Loterie du Maryland

La femme a attribué son succès à certains conseils qu’elle a reçus de son petit ami avant de jouer au jeu.

Elle a informé les responsables de la loterie du Maryland après sa victoire que son petit ami jouait assez souvent au jeu Racetrax.

En fait, il a gagné des montants allant de 600 $ à plus de 23 000 $ sur Racetrax, selon la femme du Maryland.

Le couple avait fréquenté le Johnny’s Bar & Liquors à Baltimore en juillet, où l’homme lui avait appris un peu le jeu et comment jouer.

“Il a dit de choisir des numéros qui me plaisent”, a-t-elle déclaré à la loterie du Maryland.

Ces nombres étaient 7, 8, 9, 11 et 12.

Elle a ensuite sélectionné ce qu’on appelle le pari Superfecta Wheel, où un joueur achète un billet de 18 $ et choisit 15 courses avec des combinaisons de numéros pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième place.

Bien que la femme n’ait pas remporté la première remise des gaz, son petit ami l’a informée de “refaire”, car il avait déjà gagné gros sur les rediffusions.

Après cela, elle est partie et est rentrée chez elle au lieu de rester pour regarder les 15 courses, a rapporté la loterie du Maryland.

Plus tard, son petit ami est retourné au bar avec elle et ils ont vérifié le billet ensemble pour constater que lors de la 15e et dernière course, ses chevaux ont terminé dans le bon ordre pour remporter les 27 000 $.

La victoire a fait pleurer le couple, car la femme est mère d’une fille de sept ans et planificatrice de soutien dans une organisation à but non lucratif pour adultes handicapés mentaux et physiques.

Elle dit à la loterie du Maryland qu’elle a l’intention d’utiliser l’argent pour rembourser sa dette et mettre le reste dans ses économies.

Johnny’s Bar & Liquors a également reçu un bonus de 1% des gains pour la vente d’un billet gagnant de 10 000 $ ou plus, rapporte la Maryland Lottery.

Un petit conseil a certainement fait beaucoup pour le résident de Windsor Mill.