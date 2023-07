La gagnante de la Coupe du monde, Megan Rapinoe, annonce qu’elle prendra sa retraite à la fin de cette saison

Quelques jours avant de se rendre à sa quatrième Coupe du monde, la grande footballeuse américaine Megan Rapinoe a annoncé samedi qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison de la National Women’s Soccer League.

Rapinoe, 38 ans, champion olympique et champion du monde, a fait l’annonce sur Twitterdisant qu’elle « n’aurait jamais pu imaginer la façon dont le football façonnerait et changerait ma vie pour toujours ».

« C’est avec un profond sentiment de paix et de gratitude que j’ai décidé que ce serait ma dernière saison à jouer à ce beau jeu », a déclaré le médaillé d’or olympique et double champion de la Coupe du monde.

L’équipe américaine vise un troisième titre consécutif lors du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’athlète est une superstar du sport et l’une des principales femmes du jeu de tous les temps, mais ces dernières années, elle a également pris de l’importance dans la société en dehors du football en jouant un rôle de premier plan dans la campagne pour l’égalité de rémunération pour les équipes féminines et la fin de les abus sexuels dans le sport, entre autres causes.

Rapinoe, qui a été nommée joueuse du tournoi à la Coupe du monde 2019, a déclaré à la fin du mois dernier qu’elle s’attend à un « changement de paradigme à l’échelle mondiale » pour tous les sports féminins après la Coupe du monde féminine cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Cela ressemble à une réelle opportunité de faire sauter le couvercle, juste en termes de fanfare, de médias et de parrainages et du genre de plus grande entreprise autour de ce sport », a déclaré l’attaquante des États-Unis, qui jouera à ce qui sera désormais sa finale. Coupe du monde.

En 2021, elle a mené la lutte pour l’égalité de rémunération devant le Congrès américain alors qu’elle témoignait devant un comité examinant «le préjudice économique causé par les inégalités de longue date entre les sexes, en particulier pour les femmes de couleur» et a fait une apparition mémorable sur le podium de la salle de presse à la Maison Blanche pour le briefing quotidien.

En février suivant, l’équipe féminine de football des États-Unis a conclu un accord historique avec son instance dirigeante sur les salaires, après une bataille juridique de six ans.

Sur le terrain, Rapinoe a co-capitainé l’équipe nationale américaine aux côtés de Carli Lloyd et Alex Morgan de 2018 à 2020.

Elle est devenue virale et est devenue emblématique de la Coupe du monde 2019, non seulement pour son jeu fort, mais aussi pour sa majestueuse pose de célébration de but, les bras tendus et en l’air, immobile devant la foule rugissante avec un sourire sans vergogne triomphant et fanfaron sur son visage.

Rapinoe est devenue publiquement lesbienne en 2012 et est une grande militante pour les droits LGBTQ + et s’exprime ouvertement sur la nécessité d’une fierté queer dans le rôle énorme joué dans le sport par les athlètes homosexuels et la fin de la stigmatisation dans le sport et la société en général.

En décembre 2019, Rapinoe a approuvé la sénatrice progressiste américaine du Massachusetts, Elizabeth Warren, pour le candidat démocrate à la présidence. Joe Biden est finalement devenu le candidat et a remporté la Maison Blanche et la joueuse de football a porté sa campagne pour l’égalité de rémunération directement au président américain.

Rapinoe est né en Californie et est un joueur de longue date du club OL Reign à Seattle. Le club prévoit de rendre hommage à Rapinoe et à son « illustre carrière » lors de son dernier match de la saison régulière le 6 octobre, CNBC a rapporté samedi après-midi..