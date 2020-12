Giovanna Fletcher a parlé d’une fausse couche.

La gagnante de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here, 35 ans, a tragiquement perdu son bébé alors qu’elle était enceinte de six semaines en 2012.

Elle est maman de Buzz, six ans, Buddy, quatre ans et Max, deux ans, avec son mari, le chanteur de McFly, Tom Fletcher, et a fait une fausse couche avant la naissance de Buzz.

Elle a qualifié la tragédie de « vraiment crue et bouleversante » et était motivée à parler de sa perte après que Meghan Markle eut révélé qu’elle avait fait une fausse couche plus tôt cette année.

Giovanna a déclaré au Sun: « Je pense qu’il est si important que les gens soient ouverts à propos des fausses couches, chaque fois que quelqu’un aborde ce sujet de conversation, cela aide beaucoup de gens, car c’est une chose tellement solitaire à traverser et d’entendre d’autres personnes s’exprimer quand vous ne peut pas trouver les mots pour aider les gens à comprendre ce que vous vivez est si important.







« Je pense que c’est tellement admirable et incroyable pour elle de partager ce qui est vraiment brutal et bouleversant à vivre. »

Giovanna a appelé les gens à discuter plus ouvertement des fausses couches, car cela peut aider ceux qui les traversent.

Elle a ajouté: « Lorsqu’une fausse couche se produit, vous avez besoin que les gens de votre vie soient là pour vous et vous n’avez pas besoin d’avoir honte ou d’avoir fait quelque chose de mal, vous avez besoin que les gens de votre vie puissent donner vous le soutien. «

Vendredi, Giovanna a battu le finaliste Jordan North et le finaliste de la troisième place Vernon Kay pour être couronnée première reine du château sur I’m A Celebrity.







Pendant son temps à l’émission ITV, elle a eu du mal à être loin de ses trois fils et de son mari.

Elle ne pouvait pas leur parler lorsque l’émission a été diffusée et elle a également dû s’isoler pendant des semaines avant de se diriger vers le château.

Ils ont finalement été réunis samedi, avec Giovanna partageant d’adorables photos de leurs câlins quand ils étaient de retour ensemble.







Elle a déclaré: « Mumma Gi ici et je suis ravie de dire que je suis à la maison avec mes garçons et Tom et que je profite de tous les baisers et câlins que j’ai manqués.

«Ils ont été extrêmement excités de me parler de tous les essais, de porter ma couronne (ils pensent qu’ils sont maintenant des princes et que nous emménageons dans le château), puis de me faire regarder leur nouvelle émission préférée … @imacelebrity. «

* The Miscarriage Association (01924 200 799) miscarriageassociation.org.uk soutient les femmes touchées par une fausse couche, des grossesses extra-utérines et molaires. Si vous vous inquiétez pour un être cher, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, ou par courriel à info@miscarriageassociation.org.uk