La gagnante de Bigg Boss OTT Divya Agarwal se fiance à Apurva Padgaonkar et laisse tomber des photos romantiques de la cérémonie

Divya Agarwal, gagnante de Bigg Boss OTT, a trouvé l’amour. Le finaliste de Splitsvilla 10 est désormais officiellement fiancé à l’entrepreneur Apurva Padgaonkar. L’actrice a annoncé ses fiançailles sur son Instagram avec une publication de carrousel, contenant des photos de leurs fiançailles intimes.

Sur les photos, on peut voir une Divya heureuse profiter de l’amour et de l’attention de son futur mari. En outre, elle montre sa bague de fiançailles BaiCo (épouse en marathi) dans le message. Tout en partageant le message, Divya a écrit : “Est-ce que j’arrêterai un jour de sourire ? Probablement pas. La vie est devenue plus brillante et j’ai trouvé la bonne personne avec qui partager ce voyage. Son #BaiCo. Une promesse éternelle. À partir de ce jour important, je vais ne jamais marcher seul. Rab Rakha (avec l’émoji de l’émulette nazar).”

Voici le poste







Selon le profil Instagram, Apurva est un restaurateur, un accro du fitness, un fier père d’un chien de race Lhassa Apso et un ingénieur diplômé MBA.

Dès que Divya a annoncé la nouvelle, plusieurs artistes de la télévision et ses amis l’ont félicitée. Pavtra Punia a écrit : “Oh mon ddddddddddd oh mon ddddd oh mon ddddddd. Arti Singh a écrit “Félicitations” avec des émojis en forme de cœur. Sana Makbul a écrit : “OMG Félicitations.” Shefali Bagga a ajouté : “Trop content pour vous deux ajao dubai dubara party krte h.” Aditya Rajput a écrit : “Félicitations Divya et un très joyeux anniversaire… Doubles célébrations.”

Plus tôt, Divya a eu une relation amoureuse avec Varun Sood et Priyank Sharma. Divya et Varun ont même présenté leur chimie brûlante dans l’émission Ragini MMS 2 Returns d’Ekta Kapoor.