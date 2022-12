La gagnante de Bigg Boss OTT Divya Agarwal se fiance à Apurva Padgaonkar après sa rupture avec Varun Sood; partage des photos romantiques

La gagnante de Bigg Boss OTT, Divya Agarwal, a conquis les cœurs avec sa performance dans l’émission de téléréalité de Karan Johar. Son tiff constant avec le co-concurrent Pratik Sehajpal a attiré beaucoup d’attention. Récemment, la diva a célébré son 30e anniversaire avec ses amis le lundi 5 décembre. L’actrice a organisé une fête d’anniversaire somptueuse et a marqué la journée sociale. Sa fête d’anniversaire a été suivie par plusieurs célébrités. Hier soir, Divya a pris son compte Instagram et a annoncé qu’elle s’était fiancée. L’actrice s’est fiancée à un ingénieur devenu homme d’affaires, Apurva Padgaonkar. Oui, tu l’as bien lu!

Apurva a proposé à sa dulcinée le jour de son 30e anniversaire avec une bague. L’actrice a partagé des photos de leurs fiançailles romantiques et était sur un nuage neuf. Divya et Apurva se sont étreints alors qu’ils posaient pour des clichés parfaits. Sur l’une des photos, Divya a été vue en train d’afficher sa bague. Elle a officialisé sa relation en écrivant : “Est-ce que j’arrêterai un jour de sourire ? Probablement pas. La vie est devenue plus brillante et j’ai trouvé la bonne personne avec qui partager ce voyage. Son #BaiCo Une promesse éternelle. À partir de ce jour important, je vais ne marchez jamais seule.”

Peu de temps après, Divya a partagé des photos de ses fiançailles ; les internautes ont inondé la section des commentaires.

Eh bien, les fiançailles de Divya avec Apurva surviennent neuf mois après avoir rompu ses liens avec son ex-petit ami Varun Sood. Post, Bigg Boss OTT Divya a publié une déclaration annonçant qu’elle et Varun ne sont plus ensemble. Sa déclaration disait : “La vie est un tel cirque ! Essayez de garder tout le monde heureux, et n’attendez rien de vrai, mais que se passe-t-il quand l’amour-propre commence à décliner ?? Non, je ne blâme personne pour tout ce qui m’arrive, je me sens travaillé .. et c’est bon .. Je veux respirer et vivre pour moi-même .. c’est bon ! Je déclare formellement par la présente que je suis seul dans cette vie et que j’aimerais prendre mon temps pour vivre comme je le souhaite ! ”

Eh bien, Varun a pris sa poignée Twitter et a partagé un emoji souriant, et les internautes ont été divisés par son tweet. Un regard sur le tweet de Varun Sood –

? Varun Sood (@VSood12) 5 décembre 2022

Côté travail, la récente chanson de Divya “Resham Ka Rumal” a créé une tempête sur Internet. Divya a participé à Splistvilla 10, Ace of Space 1 et Bigg Boss OTT. Elle a même fait ses débuts d’actrice avec Ragini MMS : Returns 2.