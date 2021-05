La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik, est testée positive pour COVID-19, dit qu’elle fera un don de plasma après la guérison | Actualités télévisées

New Delhi: La gagnante de Bigg Boss 14 et actrice de télévision Rubina Dilaik s’est rendue sur Instagram samedi 1er mai pour annoncer qu’elle avait été testée positive au COVID-19. L’actrice a commencé sa déclaration par une note positive et a déclaré qu’elle serait éligible au don de plasma après un mois avec un emoji souriant.

Elle a également informé les fans que depuis qu’elle avait été testée positive, elle serait en quarantaine à domicile pendant 17 jours et a demandé à ceux qui étaient entrés en contact avec elle de se faire tester.

Elle a écrit: « Je cherche toujours la lueur d’espoir !! Je serai désormais éligible pour faire un don de plasma après un mois. Testé positif! Accueil mis en quarantaine pendant 17 jours! Quiconque est entré en contact avec moi au cours des 5/7 jours, veuillez vous faire tester ! «

Jetez un œil à sa déclaration:

Après avoir publié sa déclaration, ses colocataires de Bigg Boss 14 Aly Goni, Nikki Tamboli et Jasmin Bhasin ont pris connaissance des commentaires pour lui souhaiter un prompt rétablissement.

Alors qu’Aly Goni écrivait: « Ya Allah reham s’il vous plaît Prenez soin de Rubi, sa petite amie Jasmin Bhasin a commenté: » Ayez un prompt rétablissement. Veuillez faire attention. « Nikki Tamboli a également laissé un commentaire disant: » Omg babbyyyyy takecareeee « .

La deuxième vague de coronavirus a affecté une grande partie de l’industrie du divertissement alors que de nombreux acteurs de Bollywood et de la télévision ont été testés positifs au COVID-19 en 2021.

Après avoir remporté Bigg Boss 14, Rubina se réjouit du succès et obtient de nouveaux projets. Récemment, elle a été vue avec son mari et acteur de télévision Abhinav Shukla dans un clip vidéo «Marjaneya», qui a été chanté par Neha Kakkar. La vidéo a reçu des critiques élogieuses de la part des fans et des critiques. Abhinav était également un concurrent en BB 14 avec sa femme, mais il n’a pas pu se rendre à la finale.

Sur le plan du travail, Rubina est de retour sur son émission télévisée à succès «Shakti- Astitva Ke Ehsaas Ki». Dernièrement, l’acteur a partagé beaucoup de photos et de vidéos des décors de la série.