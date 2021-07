La gagnante de ‘Bigg Boss 14’ Rubina Dilaik a charmé ses fans avec ses talents d’actrice, sa beauté et son sens de la mode incroyable. Mais avec sa dernière photo, l’actrice a élevé la barre chaude sur son Instagram et a également exprimé son souhait de partir en vacances avec son mari, Abhinav Shukla.

L’actrice de ‘Shakti’ était absolument magnifique dans un bikini bleu ciel avec des détails dorés. Elle a complété son look avec un chignon lâche sexy et des bijoux en or. Sur la photo, Rubina est très probablement en train de monter les escaliers menant à la piscine.

Tout en partageant la photo scintillante, Rubina a écrit: « Envie de vacances, d’une plage et d’autres par @ashukla09. »

Peu de temps après avoir partagé la vidéo, Abhinav Shukla et Nikki Tamboli ont aimé la photo de Rubina. Les fans ont également inondé sa photo d’amour et de louanges et ont laissé tomber des emojis de feu dans la section des commentaires. « OMG! Hotness surchargé », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « quelle reine. » Un troisième utilisateur a écrit: « Mes yeux sont bénis », tandis qu’un quatrième a commenté: « Rubi le plus joli et le plus chaud ».

Rubina et Abhinav, ont récemment célébré leur troisième anniversaire de mariage, quoique virtuellement. Le couple a eu une célébration à distance cette année alors qu’Abhinav a tourné pour ‘Khatron Ke Khiladi 11’ à Cape Town en Afrique du Sud.

Abhinav a partagé une adorable photo de Rubina pour lui souhaiter. Il a écrit : « Une jolie photo et l’a légendé : « Hé Poser… J’adorerais te photographier ! Puis-je ? Joyeux anniversaire, mon amour ! À bien d’autres voyages, voyages, randonnées, photographies, vidéos et aventures ! harnais de sécurité, toujours réconfortant, sécurisant et serrant fort quand je suis suspendu aux falaises !

Pendant ce temps, Rubina a partagé une vidéo franche d’Abhinav avec la chanson « Mast Magan » jouant en toile de fond. Elle a écrit : « Tu es ma force, tu es ma faiblesse ! Tu es ma lumière, tu es mes ténèbres… tu es la tempête, tu es le calme… Je me sens bénie de grandir chaque jour avec toi et de profiter de notre folie … je t’aime Ma munchkin @ashukla09. «

Pour les non-initiés, Rubina et Abhinav étaient co-concurrents dans ‘Bigg Boss 14’ où Rubina est sorti vainqueur