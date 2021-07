La gagnante de ‘Bigg Boss 14’ Rubina Dilaik dit bonjour à juillet avec de magnifiques photos

La gagnante du Bigg boss 14 Rubina Dilaik est connue pour ses tenues époustouflantes. Elle portait un tas de vêtements à l’intérieur de la maison de « Bigg Boss » qui a laissé tout le monde stupéfait.

Récemment, Rubina est allée sur son Instagram et a posté trois photos d’elle dans une tenue en jean. On peut la voir portant une veste en jean ample avec une coupe en dentelle en dessous, un jean déchiré et des chaussures noires. Ses cheveux sont coiffés en vagues de plage et l’actrice porte également deux colliers.

Sur la troisième photo, Rubina pose de dos tout en exhibant sa veste. L’imprimé dessus dit ‘Boss Lady’.

Le co-concurrent de Rubina, Manu Punjabi, a consulté sa section de commentaires et a écrit #rubinaji. Les fans ont également adoré les images. L’un a écrit ‘Magnifique’ et l’autre était de tout cœur pour elle.

Récemment, c’était le troisième anniversaire de mariage de Rubina Dilaik et Abhinav Shukla le 21 juin. Cependant, cette année, c’était une célébration à distance pour le couple car Abhinav est actuellement au Cap pour le tournage de « Khatron Ke Khiladi 11 ».

Abhinav a souhaité à Rubina une jolie photo et l’a légendé : » Hé Poser… J’adorerais te photographier ! Puis-je ? Joyeux anniversaire, mon amour ! À bien d’autres voyages, voyages, randonnées, photographies, vidéos et aventures ! harnais, toujours réconfortant, sécurisant et serrant fort quand je suis suspendu aux falaises ! »

Alors que Rubina a partagé une vidéo franche d’Abhinav avec la chanson ‘Mast Magan’ en toile de fond. Elle a écrit : « Tu es ma force, tu es ma faiblesse ! Tu es ma lumière, tu es mes ténèbres… tu es la tempête, tu es le calme… Je me sens bénie de grandir chaque jour avec toi et de profiter de notre folie … je t’aime Ma munchkin @ashukla09. »

Pour les non-spécialistes, Rubina et Abhinav ont participé ensemble à ‘Bigg Boss 14’.