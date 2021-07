La gagnante de Bake Off, Candice Brown, s’est précipitée à l’hôpital après avoir subi une crise d’asthme «massive»

La gagnante de BAKE Off, Candice Brown, a révélé comment elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital incapable de respirer après une grave crise d’asthme.

La peur signifiait qu’elle devait se retirer d’une apparition à un festival gastronomique.

3 La gagnante de Bake Off, Candice Brown, a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir subi une crise d’asthme «massive»

Candice, 36 ans, a rassuré les fans qu’elle allait bien après avoir reçu des stéroïdes et vérifié.

Elle devait apparaître au festival du chef Tom Kerridge’s Pub in the Park à Warwick, mais a plutôt posté sur Instagram : .

« J’ai été bourré de stéroïdes. J’ai de nouveaux inhalateurs. J’ai l’impression d’avoir été déterré, on dirait que j’ai été déterré et je ressemble à Bane, mais je vais bien.

« L’anxiété et la phobie n’ont pas aidé. Je peux aussi respirer, ce qui vers 6 heures du matin ce matin je ne pouvais pas prononcer deux mots.

3 Candice a rassuré les fans qu’elle allait bien après avoir reçu des stéroïdes et vérifié Crédit : instagram

3 La crise d’asthme de Candice l’a obligée à se retirer d’un festival gastronomique Crédit : Getty

Candice, gagnante de Bake Off en 2016, a raconté la semaine dernière à quel point l’année précédente avait été « la plus dure, la plus difficile, la plus horrible de ma vie ».

Elle s’est séparée de son mari Liam Macauley, a reçu un diagnostic de TDAH et son entreprise de pub a été dévastée par la pandémie.