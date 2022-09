La BBC a subi une erreur de sous-titre lors d’un reportage sur le roi Charles III et la mort de la reine Elizabeth II. Les utilisateurs de Twitter ont repéré l’erreur, où le mot “vagin” a été utilisé au lieu de “Regina”. L’erreur de sous-titre a été repérée lorsque la BBC suivait le départ du roi pour le palais de Buckingham pour son premier bain de foule en tant que monarque. Discutant de la reine consort Camilla, la BBC a expliqué qu’elle n’était pas la reine Regina, mais les sous-titres ont fait un faux pas. Partageant une photo, un utilisateur de Twitter a écrit : “Oups… La BBC devrait vraiment être plus prudente avec ses sous-titres automatiques…”

Oups .. La BBC devrait vraiment être plus prudente avec ses sous-titres automatiques .. pic.twitter.com/ggAMqpgac7 – Johnny Nicks (@SadSensituv) 9 septembre 2022

“Les sous-titres de la BBC ont spectaculairement mal entendu les mots” Queen Regina “lors d’une conversation sur Camilla tout à l’heure. #KingCharles », a tweeté un autre utilisateur.

Les sous-titres de la BBC ont spectaculairement mal entendu les mots “Queen Regina” lors d’une conversation sur Camilla tout à l’heure. #KingCharles – Jolly Englishman (@JollyEnglishman) 9 septembre 2022

Charles, 73 ans, a immédiatement succédé à la reine britannique Elizabeth II après sa mort au château de Balmoral jeudi, conformément au protocole séculaire. Le roi Charles sera l’héritier d’un chapitre incertain de l’héritage de la famille royale alors qu’il navigue dans les épreuves et les difficultés des temps modernes.

Sa défunte mère Elizabeth, la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne pendant 70 ans, un record, est également montée sur le trône à un moment incertain en 1952, alors que le puissant Empire britannique était sur le point de dépérir. Les médias ont souvent émis l’hypothèse que Charles monterait sur le trône, car il était connu pour être “réticent” à ce sujet. Mais, pour l’instant, il est le successeur naturel et doit assumer le titre de roi Charles III.

Son fils aîné, William, 40 ans, désormais héritier lui-même, mène une vie de devoir traditionnel, de travail caritatif et d’apparat militaire. Le fils cadet Harry, 37 ans, réside à l’extérieur de Los Angeles avec son épouse, l’ex-actrice américaine Meghan, et sa famille, se forgeant une nouvelle carrière plus proche d’Hollywood que de Buckingham Palace. Les frères, autrefois très proches, se parlent désormais à peine.

