La gaffe hilarante du professeur vous donnera un embarras secondaire

Le professeur nommé Joseph Mullins s’est rendu sur Twitter et a partagé un incident hilarant qui a divisé les internautes. En postant sur le site de micro-blogging, il a expliqué qu’aucun de ses élèves ne s’était présenté à sa classe. “Aujourd’hui, personne ne s’est présenté à mon cours de 8h15. 0 étudiants d’environ 40 ans”, a-t-il écrit. Le professeur a ensuite expliqué comment il avait décidé d’écrire un e-mail et de leur dire que ses sentiments étaient blessés pour se rendre compte qu’il était assis dans la mauvaise pièce. Oui, vous avez bien compris ! “Aujourd’hui , personne ne s’est présenté à mon cours de 8h15. 0 étudiants d’environ 40 ans. Assis dans la salle vide, je leur ai envoyé un e-mail, essayant de dissimuler mes sentiments blessés. 2 minutes plus tard, j’ai reçu une réponse : “Professeur, nous pensons que vous pourriez être dans la mauvaise pièce.” Alors de toute façon, je vais vivre dans un trou pour toujours”, lit-on dans le tweet.

De plus, dans un autre tweet, il a dit que sa femme voulait qu’il mentionne qu’il était privé de sommeil parce qu’il s’est levé à 4 heures du matin pour jouer à Donjons et Dragons avec mes amis en Australie. “Et oui, elle me torréfie aussi absolument dans chaque discussion de groupe à propos de ma réaction décidément pas froide à cette explosion”, a écrit un autre. Voici le tweet:

Aujourd’hui, personne ne s’est présenté à mon cours de 8h15. 0 étudiants d’environ 40 ans. Assis dans la salle vide, je leur envoie un e-mail, essayant de dissimuler mes sentiments blessés. 2 minutes plus tard, je reçois une réponse : “Professeur, nous pensons que vous êtes peut-être dans la mauvaise pièce.” Donc, de toute façon, je vais vivre dans un trou pour toujours. – Joseph Mullins (@josephmullins) 14 février 2023

Et oui, elle me torréfie aussi absolument dans chaque discussion de groupe à propos de ma réaction décidément pas froide face à cette explosion.— Joseph Mullins (@josephmullins) 15 février 2023

Le tweet, depuis sa mise en ligne, a recueilli plus de 14,5 millions de vues. “Si cela vous fait vous sentir mieux un jour, mon PI est venu se plaindre du fait qu’aucun de ses étudiants de premier cycle ne s’est présenté à son examen final, il s’avère qu’elle s’est présentée pour passer l’examen le mauvais jour”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Ce devait être mes premières ou deuxièmes réunions de l’AEA. Je traversais le hall et j’ai rencontré Oliver Williamson, qui présidait ma session le lendemain. J’ai dit:” Bonjour, professeur Williamson. Il répondit : « Où étais-tu ? Nous venons d’avoir notre séance et nous vous avons attendu 15 minutes”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici