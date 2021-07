La gaffe de Love Island alors que la nouvelle fille Rachel fait une gaffe maladroite en flirtant avec Brad – mais l’avez-vous remarqué?

La nouvelle venue de LOVE Island, Rachel Finni, a eu un peu de mal à flirter avec ses co-stars de Love Island hier soir.

La femme de 29 ans est une spécialiste des voyages de luxe et voulait montrer ses références gastronomiques après son arrivée dans la villa.

6 Rachel Finni de Love Island adore cuisiner, en particulier la cuisine française Crédit : ITV

La star de Love Island 2021 a semblé attirer l’attention de Brad et a fait de son mieux pour l’impressionner en affichant sa connaissance de la cuisine française.

Au cours d’une conversation chaleureuse au coin du feu, le Londonien a demandé à Brad s’il savait cuisiner le coq au vin, qu’elle a décrit comme « canard au vin au français ».

Alors que Brad a admis qu’il « n’avait pas la moindre idée » de ce que c’était, certains téléspectateurs ont suggéré que Rachel ne pourrait pas non plus.

Le coq au vin est un plat français de poulet – pas de canard – braisé avec du vin, des lardons, des champignons et parfois de l’ail.

6 Elle parlait à Brad McClelland du coq au vin Crédit : ITV

6 Mais l’a décrit comme « canard au vin » Crédit : Érotème

Son faux pas gourmand n’est pas passé inaperçu auprès des fans qui se sont précipités sur Twitter pour le signaler.

L’un d’eux a dit: « Peut-on parler de Rachel qui agit tout droit que Brad ne savait pas ce qu’était le coq au vin mais elle ne savait même pas que c’est du poulet pas du canard »

Un autre a ajouté: « Aussi, la confiance absolue avec laquelle Rachel a mal expliqué ce qu’est le Coq Au Vin? l’énergie à laquelle nous ne pouvons qu’aspirer. »

6 Alors que de nombreux téléspectateurs se sont précipités pour signaler son erreur, beaucoup ont adoré la confiance de Rachel Crédit : Érotème

Et un troisième a dit : « On comprend Rachel, tu as 29 ans et tu es déjà allée au Café Rouge, détends-toi avec le coq au vin. »

Rachel est arrivée à la fin de l’épisode cinq après qu’un recouplage ait fait sensation dans la villa.

Brad et Chuggs se sont retrouvés sans partenaire – et Rachel doit choisir celui qu’elle aime le plus.

6 Le Londonien est entré dans la villa hier soir et est le candidat le plus âgé de l’émission Crédit : Érotème

Interrogée sur son type, elle a déclaré: « J’aime la façon dont les relations modernes sont.

« Je n’ai besoin d’aucun homme pour quoi que ce soit. Je peux acheter ma propre maison et prendre soin de moi.

6 Ce soir, elle choisira si elle veut se mettre en couple avec Brad ou Chuggs Crédit : Érotème

« J’adore savoir que j’ai une autre personne avec qui je passe ma vie. »

Lorsqu’on lui a demandé quels hommes de la villa avaient attiré son attention, elle a répondu: «Aaron est très attirant et semble terre-à-terre. Nos emplois sont similaires, donc je pense que nous aurions des conversations intéressantes.

« Hugo ressemble à du matériel de petit ami – beau, charmant – et j’aimerais faire craquer sa coquille un peu plus.

« Et Toby – il est attirant, effronté. Je m’amuserais certainement beaucoup avec lui, mais je dois voir s’il vaut la peine d’être poursuivi. »