La gaffe de ce matin alors que les fans furieux font tous la même plainte sur le segment de James Bond

Les téléspectateurs de CE matin étaient furieux aujourd’hui lorsque l’émission a révélé un énorme spoiler de James Bond.

Les présentateurs Holly Willoughby et Phillip Schofield se sont excusés pour l’erreur après qu’un invité ait renversé la mèche lors d’une visualisation des souvenirs de Bond de la franchise méga dollars.

Daniel Craig a joué James Bond pour la dernière fois dans Not Time To Die sorti en 2021[/caption]

Plusieurs tenues portées par l’acteur Daniel Craig lors de sa dernière sortie en tant que Bond dans No Time to Die figuraient, y compris un costume tactique pour ses scènes finales estimé à 20 000 £ lors d’une vente aux enchères en ligne mercredi.

Mais les gens à la maison ont été stupéfaits lorsqu’un invité superfan de 007 a raconté à Holly et Phil la fin du film de 2021.

Un téléspectateur a écrit : « Je ne savais pas vraiment que XXXX dans le nouveau film. J’étais l’un de ceux qui attendaient de le voir. Alors merci pour ce @thismorning encore un autre c ** k up ”

Un autre a tweeté un mème d’une femme crachant son thé et a écrit: “Gâcher la fin du dernier film de Daniel Craig Bond”

Un troisième a partagé un mème avec les mots “Je suis entouré d’idiots” et a ajouté : “ce matin montrant essentiellement la fin de Bond alors. Presque.”

En tête des lots de la prochaine vente aux enchères se trouve la voiture Bond utilisée pour des cascades bourrées d’adrénaline dans No Time to Die avec une valeur estimée à 1,5 million de livres sterling.

Cela a conduit d’autres à se plaindre du fait que le segment était mal chronométré, les téléspectateurs s’inquiétant de la crise du coût de la vie.

Un autre a déclaré: “Parler de la crise du coût de la vie, puis montrer un tas de souvenirs de James Bond à vendre à des fins caritatives”

Holly et Phil ont marché sur des coquilles d’œufs avec des téléspectateurs mécontents de This Morning après avoir semblé sauter la file d’attente pour voir la reine allongée dans l’état.

Le duo assiégé de This Morning a fait l’objet d’un contrecoup intense au cours de la semaine dernière, bien que Holly, 41 ans, et Phillip, 60 ans, aient nié avec véhémence tout acte répréhensible et aient reçu le soutien total d’ITV.